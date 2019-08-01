В Ростове-на-Дону задержано грузовое судно Vostok из-за долгов перед российско-украинским экипажем

Грузовое судно Vostok, которое ходит под флагом Того (по другим данным - Монголии), с 20 июня стоит на якоре в порту Ростова-на-Дону — после того, как оно сделало рейс из турецкого Измира, дальше ему пути нет: долги не пускают.

- Члены экипажа судна Vostok бьют тревогу - компания-судовладелец Blackmed Maritime Ltd. не выплачивает заработную плату, на сегодняшний день долг составляет более $71 тысячи, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в Российском профсоюзе моряков. - По словам моряков, им не платят с января 2019 года и по настоящее время.

Вероятно, дабы не поднимать шумихи, хозяева «Востока» решили-таки подкинуть экипажу хоть что-то «на жизнь», выплатив деньги за апрель. Но моряков такая подачка не устроила, они обратились в соответствующие надзорные органы, ситуацию взяла со своей стороны под контроль Международная федерации транспортников (МФТ): собственно, инспектор этой структуры Ольга Ананьина и сообщила о задержании судна.

Известно, что в составе экипажа одиннадцать человек – 10 россиян и одна гражданка Украины.

- На борту нет коллективного договора, - уточнили в РПСМ. - Напоминаем, между тем, что каждый моряк, нанимаясь в компанию, не имеющую на своих судах колдоговора, должен понимать, что работа здесь просто-напросто опасна, и пресловутая задолженность по зарплате – лишь малая часть бед, которая может постигнуть в рейсе.

Следует отметить, что задержания судов за долги (в том числе, перед экипажами), на самом деле, не редкость.

Ранее, напомним, «КП» сообщала об аресте в Турции сухогруза Streamline с экипажем из Ростова-на-Дону, который оказался фактически брошенным судовладельцем летом прошлого года в Стамбуле, где он должен был встать на ремонт, однако его хозяин перестал выходить на связь, а задолженность и за стоянку сухогруза, и перед его экипажем — по зарплате — все росла и росла, пока не достигла суммы в полмиллиона долларов - турецким властям, а также до 150 тысяч экипажу.

Целый год длилась эта история, моряков отказывались выпускать с борта на сушу, они стали, по сути, заложниками ситуации. В итоге пришлось вмешиваться и консульским службам МИД России, и лично губернатору Стамбула, в итоге арест сняли, судно выставили на продажу по решению суда, а экипаж, наконец-то, отпустили — правда, с зарплатными долгами так и не рассчитались.

ТТХ СУДНА VOSTOK

Vostok – грузовое судно общего назначения. Построено в 1986 году (СССР) и носило название «Амур-2516», в 2013-м оно стало называться Mars, пока не сменило имя на нынешнее Vostok.

Общий тоннаж — 3086 т, а дедвейт - 3344 т.

Длина - 115,7 м, ширина — 13,4 м, максимальная осадка 4 м.