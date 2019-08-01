«Достучаться до власти»: почему в Ростовской области не «идет» закон о гражданской инициативе

Заявления и, порой, даже требования о необходимости участия общественности в жизни государства звучат постоянно и громко: следовательно, констатируют эксперты, гражданская активность растет, раз у людей есть желание влиять на политику — тем более, что партии и объединения с завидной регулярностью призывают власти вносить корректировки в законодательство.

20 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ: МНОГО ИЛИ ДОСТАТОЧНО?

Но вот ведь какой парадокс: пять лет в Ростовской области, которая стала одним из «пионеров» в этом деле, существует специальный закон о гражданской инициативе, который, собственно, и призван быть прямой дорогой для принятия «народного законодательства», однако популярностью он не пользуется.

- За эти годы жители Дона выдвинули всего два предложения по изменению регионального законодательства, - отметил председатель профильного комитета ЗС РО Александр Косачев в ходе дискуссии за круглым столом, посвященном как раз именно этой теме. - Первое из них противоречило федеральному закону, и не было принято в работу. По второму предложению инициативная группа не сумела собрать 20 тысяч подписей необходимых для принятия предложения в работу депутатов донского парламента.

Впрочем, аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и в других субъектах Федерации: один, максимум два закона, инициированных непосредственно населением, а то и вовсе ничего.

- Хотя в Ростовской области, например, процедуру оформления инициативы нельзя назвать сложной, а число необходимых для сбора подписей, сравнительно с количеством избирателей, невелико: таковых нужно собрать всего 20 тысяч, это меньше 0,6 процента населения, обладающего право голоса в регионе, - пояснил Косачев. - Сам механизм, как показала практика, работает и нуждается лишь в интересных, конструктивных инициативах, которые смогут принести пользу не отдельным группам лиц или муниципалитетам, а всей области.

ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВА НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕСТЬ

Вместе с тем, по его словам, гражданская-то активность действительно повышается — примером тому проект «Донская инициатива», запущенный в ноябре 2018-го по инициативе депутатов Законодательного собрания Ростовской области и сенатора Ирины Рукавишниковой, представляющей в Совфеде донской региона. Так вот, за относительное короткое время его реализации поступило свыше 350 предложений — и те из них, которые специалисты сочли наиболее обоснованными, уже взяты в работу.

- Кроме того, есть и еще несколько конкретных механизмов, с помощью которых можно «достучаться» до власти и внести свое предложение по совершенствованию законодательства, - добавил депутат. - В Заксобрании еженедельно проводится масса публичных мероприятий: «круглых столов», слушаний, совещаний с участием общественников и простых граждан. Еще один механизм – это работа депутатов в избирательных округах, закрепленных территориях, встречи с гражданами, по итогам которых депутат должен услышать своих избирателей и при необходимости воспользоваться своим правом законодательной инициативы. Также к механизмам продвижения гражданских инициатив можно отнести общественные организации в муниципалитетах, Совет муниципальных образований Ростовской области.

Участники заседания круглого стола, за которым собрались и парламентарии, и представители юридического сообщества, общественных организаций и региональных и муниципальных органов исполнительной и представительной власти, сошлись во мнении, что закон о гражданской инициативе все-таки можно усовершенствовать. Предложений о том, как это можно сделать, прозвучало немало — в частности, по снижению необходимого количества подписей граждан для продвижения инициативы, по усилению кампании по информированию населения, по созданию, наконец, тематических мобильных приложений и специального интернет-ресурса на сайте ЗС РО.

ИНИЦИАТИВЫ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, БУДУТ ПРОДВИГАТЬ

Председатель комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина, впрочем, заметила, что депутаты донского парламента используют в работе инициативы граждан, которые доходят и с помощью других инструментов обратной связи с жителями.

- Есть примеры, когда обычные граждане, которые не являются субъектами законодательной инициативы, продвигали свои предложения на уровень ЗС, - пояснила она. - Члены молодежного парламента, допустим, подарили нам два прекрасных закона. Первый из них – это ограничение продажи алкогольных тонизирующих напитков на территории Ростовской области. Впоследствии эта инициатива стала федеральным законом. Второе предложение, нашедшее отражение в региональном законодательстве, – это ограничение продажи электронных средств доставки никотина несовершеннолетним. В настоящее время этот закон совершенствуется комитетом по законодательству, за нарушение введена административная ответственность.

Вместе с тем, вице-спикер ЗС Александр Скрябин, возглавляющий парламентский комитет по строительству, подчеркнул, что ключевым моментом в обсуждаемом вопросе является то, что закон о гражданской инициативе все же является одним из множества механизмов продвижения инициатив жителей.

- Все предложения граждан аккумулируются в органах исполнительной власти, либо у областных депутатов благодаря личным приемам: люди приходят на прием, рассказывают о своих проблемах, а дальше мы ищем пути решения, - рассказал Скрябин.

Как сообщил Александр Косачев по итогам заседания круглого стола, все интересные и конструктивные предложения, прозвучавшие во время дискуссии будут рассмотрены и взяты парламентариями в работу.