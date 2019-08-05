Академия Игоря Крутого провела в Ростове-на-Дону фестиваль «Добрая волна» в поддержку «особенных детей»

В южной столице состоялся двухдневный региональный отборочный тур Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна», организатором которого выступает Академия популярной музыки Игоря Крутого, а проводится он при поддержке Фонда Президентских грантов.

На уровне региона помощь в проведении этого этапа оказали Законодательное собрание Ростовской области и Благотворительный фонд Святителя Николая Чудотворца.

Главными действующими лицами были, конечно же, дети — причем, «особенные дети». Конкурс, собственно, и нацелен на то, чтобы помогать в творческой реализации ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, для детворы из многодетных и малообеспеченных семей. И вот задача проекта - показать, что творчество не ограничено физическими возможностями, а дружба и солидарность помогут воспитать поколение, ценностные ориентиры которого основаны на добре и взаимопомощи.

Отбор участников проводился по направлениям музыки, вокала, игры на инструментах, жестовому пению, сценическому искусству и — самому, наверное, интригующему - оригинальному жанру.

- Третий год подряд проходит этот конкурс, он нацелен на талантливых ребят, желающих поделиться своими умениями, зарядить энергией и жаждой жизни, поэтому очень здорово, что мероприятие проходит в этом году и в Ростове-на-Дону, а значит и наши дети могут принять в нем участие, - отметила председатель комитета ЗС РО по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина. - Причем, заявок от наших участников больше, чем в других регионах: более 120 человек и 90 номеров. Надеемся, что Ростов-на-Дону теперь станет постоянной площадкой для фестиваля «Добрая волна» и, возможно, ребята со всего Южного федерального округа смогут принимать участие в этом конкурсе».

Разумеется, детвора старалась вовсю — юные таланты пели, танцевали, показывали совершенно потрясающие номера. А наградой были призы и подарки — всем без исключения, вне зависимости от того, стали они призерами или нет.

- Все наши участники отборочного тура в Ростове-на-Дону показали потрясающие номера! - не скрывали эмоций в Академии Игоря Крутого. - Вы все - настоящие супер-Герои! Спасибо огромное всем, кто принял участие в проведении тура: родителям,педагогам и попечителям, ваша забота о детях бесценна! И конечно же, огромное спасибо всем детям! Вы — лучшие! Дон теперь в нашем сердце навсегда!

Главное, что дети остались очень довольны участием в этом фестивале. Фото: официальная группа фестиваля в соцсети.

Для Ростовской области участие в этом фестивале-конкурсе принципиально, можно сказать, важно еще и потому, что он в полной мере попадает по всем, что называется, параметрам в идею регионального проекта под названием «Особенное детство», созданного по инициативе спикера донского парламента Александра Ищенко и поддержанного облравительством и губернатором Василием Голубевым.

Ведь этот проект, стартовавший с осени 2017 года, как раз-таки тоже направлен на поддержку наших маленьких сограждан, имеющих различные недуги, с которыми они вынуждены бороться с самого раннего возраста и, очень часто, всю жизнь.

- А потому очень важно снять границы для «особенных детей», у которых есть сложности во взаимодействии с окружающим миром, - уверен Ищенко. - Такие детки с особенностями здоровья и их родители сталкиваются в жизни с очень большим количеством проблем, и нам надо убирать существующие барьеры, поскольку эти ребятишки не должны иметь препятствий на пути к полноценной жизни.

И фестиваль «Добрая волна», который так здорово прошел в южной столице, стал еще одной важной ступенькой на этой дороге.

Гала-концерт и церемония награждения победителей «Доброй волны» состоится в Казани 28 ноября.