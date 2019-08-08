2019-08-08T18:13:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону к 23 годам приговорили мужчину, который заживо сжег в доме троих детей

Яков Жильцов будет отбывать наказание в тюрьме
Ирина ПОТЕРЯ
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Мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.Мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.Фото: соцсети
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В Ростове-на-Дону вынесли приговор жителю станицы Егорлыкской 35-летнему Якову Жильцову. Согласно официальной версии, по его вине погибли падчерицы (6, 8 и 17 лет). Трагедия случилась ночью 29 июня прошлого года, когда мужчина пьяным пришел домой. Между ним и гражданской женой регулярно происходили конфликты, которые заканчивались скандалом и рукоприкладством, в этот раз обвиняемый перестал себя контролировать. Позже он заявит, что ничего не понимал.

- Действуя умышленно, разлил в коридоре дома горючую жидкость, после чего поджег, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Многодетная женщина смогла выбраться (позже ее в тяжелом состоянии доставили в больницу), а вот ее дочери погибли. Старшая, к слову, находилась в положении и собиралась замуж за своего одноклассника. Девочки жили с мамой не всегда, чаще они проводили время в доме родного отца в соседней деревне, незадолго до трагедии они приехали в гости на летние каникулы.

Дом, где произошла трагедия

Дом, где произошла трагедия

- В результате пожара произошло обрушение кровли и стен всего домовладения, в том числе и соседней квартиры, где в это же время находилась семья из трех человек, которые, заметив пожар, покинули домовладение и не пострадали, - пояснили в Ростовском областном суде. - Однако соседям был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 3,5 миллионов рублей.

Яков Жильцов признан виновным, ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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