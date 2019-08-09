«Его уже столько раз предавали!»: В Ростове-на-Дону ищут хозяина невезучему псу Ромке, брошенному умирать на улице в новогоднюю ночь.

История про трогательного пса Ромку появляется в соцсетях Ростова-на-Дону с завидной регулярностью. Щенку ну просто катастрофически не везет на новых хозяев: пять раз, когда приезжали за малышом, забирали кого-то другого.

- Не родись красивый, а родись счастливый, - говорят волонтеры и просто разводят руками. Все восемь месяцев они верят: свой человек обязательно найдется и заберет Ромочку к себе.

А пока малыш тянет лапки сквозь прутья железной клетки, выпрашивая прикосновение, и ждет. Ждет, когда, наконец, найдется тот, кому он сможет подарить всю свою нерастраченную любовь и ласку.

Каждый раз, когда за малышом приезжают, забирают кого-то другого.Фото: Личный архив героя публикации

«А СЧАСТЬЯ СОБАЧЬЕГО НЕТ»

- Это какое-то фатальное невезение, - рассказывает Надежда, которая в свое время спасла Ромку и всю его собачью семью от голодной и холодной смерти. - При этом он такой трогательный, вы бы его видели! А вот счастья собачьего нет.

Жизнь сразу показала Ромке свои клыки.

- В канун Рождества я шла по улице и увидела маму-таксу с двумя малышами, - говорит собеседница. - Забежала в соседний магазин, купила им покушать - они были такие голодные! А потом проследила за ними - они зашли в соседний подъезд. Потом уже жильцы рассказали, что собаки появились у них аккурат в Новогоднюю ночь. Добрые люди не стали выгонять их из подъезда гостинки на Северном: для кормящей мамы принесли одеяло и миску.

Вся собачья семья оказалась на улице в Новогоднюю ночь.Фото: Личный архив героя публикации

К себе сердобольная женщина не смогла забрать маму и четверых щенят: у самой в квартире уже живут три собаки. Но она твердо решила во что бы то ни стало помочь. А в Рождество ноги сами принесли ее в тот самый подъезд. Через Интернет ростовчанка нашла тех, кто готов принять всех на время, и забрала все собачье семейство. Сама же занялась поисками новых хозяев.

Волонтеры просто разводят руками и верят: свой человек обязательно найдется и заберет Ромочку к себеФото: Личный архив героя публикации

«ОН СЛИШКОМ ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ»

- Я опубликовала фото в соцсетях, - продолжает Надежда. - Люди откликнулись. Видя живые и умные не по возрасту глазенки, они первым делом обращали внимание именно на Ромку и ехали за ним. Но забирали других - тех, что поменьше. Даже его мама нашла новый дом. Ромка в свои несколько месяцев был уже чуть крупнее ее. Люди говорили, что боятся: вдруг он будет большим.

Сейчас Рома живет в частном доме в вольере с другими собаками, которые ищут дом.Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас Рома живет в частном доме в вольере с другими собаками, которые ищут дом. В свои восемь месяцев он размером с ягдтерьера (то есть значительно ниже колена, - прим. автр.). Не так давно за Ромкой снова приехали. Но парень опять не подошел: «Он слишком любит людей», - только и сказали приезжие. Люди хотели взять сторожевого пса и выбрали другого.

Ромка ждет, когда, наконец, найдется тот, кому он сможет подарить всю свою нерастраченную любовь.Фото: Личный архив героя публикации

- На Ромку невозможно смотреть без умиления, - рассказывает спасительница малыша. - Он очень общительный, добрый, любит ласкаться, и тааак тянет лапки сквозь прутья клетки, выпрашивая прикосновение! А еще умеет охранять и будет задорным звоночком. Я чувствую какую-то вину перед ним. Поэтому хочу найти тех, кто его по-настоящему полюбит. И буду снова и снова пробовать найти Ромке дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/725046" frameborder="0"></iframe> «Его уже столько раз предавали!»: В Ростове-на-Дону ищут хозяина невезучему псу Ромке, брошенному умирать на улице в новогоднюю ночь.

КСТАТИ

Если вам понравился Ромка. Номер телефона его спасительницы: 8-909-425-54-01 Надежда.

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