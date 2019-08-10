На работника ростовского автосервиса, угнавшего иномарку известного ТВ-ведущего, завели уголовное дело

Громкая история, связанная с угоном автомобиля известного российского ведущего телеканала «Россия-1» Николая Соколова, получила продолжение.

Как уже ранее сообщала газета «Комсомольская правда-Ростов», журналист привез свой автомобиль в родной Ростов-на-Дону для продажи. Знакомые посоветовали проверенный автосеривс, куда он и сдал свою «Шкода Фабиа» для предпродажной подготовки. Однако через день, когда Соколов уже был в Москве, ему позвонил директор автосервиса и сообщил: машину угнали и разбили.

Теперь любимая машина ТВ-ведущего выглядит так.Фото: Личный архив героя публикации

Уже позже выяснилось, что в ДТП чудом никто не пострадал: в машине второго случайного участника аварии находилась женщина с месячным (!) ребенком. У самого журналиста на тот момент было алиби - он был на работе и выходил в прямой эфир.

- Раньше я такое снимал только в репортажах, а теперь вот такое случилось и со мной, - рассказал «КП-Ростов» сам Николай Соколов.

Пока угонщик катался по Ростову-на-Дону на авто Николая, тот был на работе, как обычно, в прямом эфире.Фото: Личный архив героя публикации

Как несколько минут назад сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, 36-летний работник автосервиса, имевший доступ к автомобилю, решил покататься. Управляя чужой машиной, он допустил столкновение с автомобилем «Сузуки», а затем скрылся, оставив поврежденный автомобиль на месте ДТП.

В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Но дело может закончиться и штрафом - в размере 120 тысяч рублей.

Другая машина, пострадавшая в аварии.Фото: Личный архив героя публикации

Пока вопрос о том, кто теперь будет восстанавливать иномарку телеведущего и другого владельца, открыт. Сам Николай говорил, что рыночная стоимость его автомобиля составляет в донской столице порядка 350 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Оплачивать ущерб должен или автосервис, или угонщик

Николай ГУБИН, ростовский юрист:

- Во-первых, между лицом, которое передало свое транспортное средство исполнителю для оказания услуг по ремонту и транспортному обслуживанию, есть потребительские взаимоотношения. Этот факт имеет юридическое значение и попадает под действие закона «О защите прав потребителей». Во-вторых, работник автосервиса имеет трудовые взаимоотношения с работодателем, который несет ответственность и за работника, и за вверенное имущество. Следовательно, должен обеспечивать и сохранность автомобиля. Однако этого не только не произошло: автомобиль попал в ДТП. Поэтому пострадавший владелец разбитой иномарки, в свою очередь, может предъявить претензии как к автосервису, так и к его работнику. На эту тему есть позиция и Верховного суда РФ, которая говорит о том, что управление транспортным средством без законных оснований является основанием для предъявления требований как к первичному потребителю, так и к тому, чье транспортное средство было похищено. Поэтому владелец второго пострадавшего автомобиля имеет также право предъявить свои требования либо тому лицу, которое угнало авто и попало на нем ДТП, либо хозяину автомобиля.