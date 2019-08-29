Сезонная бессонница: как правильно засыпать и просыпаться

РИТМ ЦИВИЛИЗАЦИИ

- Сергей Иванович, существует ли такое понятие, как сезонная бессонница?

- Конечно. Время меняется и движется. С приходом весны-лета начинает светать раньше, а смеркаться позже. Уже с осени, напротив, темнеет рано и световой день сокращается.

Обычно в темное время суток все живое спит. Так устроена природа. Однако у нас есть Интернет, который внес свою лепту в образ жизни человека. Если раньше тот спокойно ложился спать в 22-23 часа, то теперь он читает, смотрит видео, переписывается в чатах, играет - и, как результат, ложится спать гораздо позднее. Конечно, просыпаться вовремя ему тоже сложнее. И у некоторых, таким образом, световой день сбивается.

Просто побудьте час перед сном наедине с собой, помечтайте без Интернета и гаджета.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- И как быть?

- На самом деле, главный ритм - это тот, по которому веками жили наши предки, - когда он соответствовал времени рассвета и наступления темноты. Но поскольку мир меняется и мы находимся в этом противоречии, то и возникает бессонница. В этом и есть секрет сезонности. Хотя, если мы все научимся даже в 21 веке жить по ритму наших предков, то жить будет гораздо лучше.

- Это как?

- Мы забываем, что мы одно целое со всем миром: и зимой, и летом. Что происходит зимой? Все живое спит. И человек раньше в это время года особенно ничем не занимался - урожай собран, и он, как и многие живые существа, расслаблялся до наступления весны.

А вот с ее приходом все живые существа просыпаются, ищут питание, размножаются. И человек с весны и до середины осени живет по своим, в том числе аграрным, ритмам - готовит землю, рассаживает и собирает урожай.

Но сейчас мы все живем в мире, когда ритмы уже перепутаны: ритм цивилизации отличается от аграрного ритма. Вспомните, особенно к концу календарного года мы сдаем отчеты, платим налоги, подводим итоги. В аграрном ритме же все наоборот - в это время все итоги подведены и все силы настроены на ожидание нового сезона. Выводы делайте сами.

Не надо бояться перелетов и отпуска.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ПРИСПОСОБИТЬСЯ СЛОЖНО, НО МОЖНО»

- Что происходит с организмом летом? В отпуске многие жалуются на бессонницу.

- Человек отходит от своего привычного ритма. До этого он знал, во сколько заканчивается его рабочий день, во сколько он приходит домой, ужинает, выполняет домашнюю работу и ложится спать. А что происходит, когда наступает отпуск? Ему не надо ходить на работу, нет привычной нагрузки, вот и возникает бессонница. И во время отпуска она достаточно распространенное явление, поэтому я бы посоветовал в такие дни принять теплую ванну, заняться аутотренингом и ограничить общение с компьютером. Есть еще один важный фактор - свет, в нашем организме он вырабатывает вещество, которое не располагает ко сну. В темноте же всегда гораздо легче заснуть.

- Но у некоторых бессонница возникает и когда человек возвращается из отпуска...

- Правильно, и в этом случае надо дать себе два-три дня, чтобы отпустить себя. Если человек не может спать один-два дня после отпуска, это норма, поскольку резко меняется образ жизни. И по этой причине человек тяжелее приспосабливается ко всему. Нужно отрабатывать адаптационные механизмы: учиться расслаблению и приспосабливаться к новым условиям. Учитывая, что мы люди третьего тысячелетия, надо понимать все эти закономерности. Главное помнить - приспособиться к смене режима хоть и сложно, но можно.

Необходимо приобрести навыки, которые бы позволяли человеку самому регулировать расслабление и входить в состояние покоя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НАУЧИТЬСЯ ОТПУСКАТЬ ВСЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ»

- Сергей Иванович, а когда бессонница - тревожный звоночек?

- Это проблема всего человечества: когда у человека есть природные ритмы, а он живет по ритмам времени. Но важно помнить, что человек - очень гибкое существо. Поэтому он в любом случае привыкнет. Но если бессонница продолжается длительное время, а причина не в перелете или отдыхе в другой климатической зоне, то тогда надо с этим разбираться и искать медикаментозные пути решения. Все мы должны понимать, что сон - это автоматическая функция. Поэтому если человек здоров и не имеет психических заболеваний, то, как правило, в течение короткого времени он может приспособиться к изменениям, а сон у него восстанавливается.

У детей бессонница бывает редко.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Говорят, что нужно спать по восемь часов в день...

- Считается, что спать восемь часов - это нормально, но у каждого свой норматив: кому-то достаточно и четырех-пяти часов, а кому-то - только девять-десять. Важно для себя понять, сколько нужно для того, чтобы прийти в себя и чувствовать себя нормально.

- Как избежать бессонницы?

- От нее не надо бегать. Важно соблюдать несколько простых советов. Первый - это не надо бояться перелетов и отпуска. Второй - необходимо приобрести навыки, которые бы позволяли человеку самому регулировать расслабление и входить в состояние покоя. И третий совет - надо научиться отпускать все технологическое. Просто побудьте час перед сном наедине с собой, помечтайте без Интернета и гаджета. Это поможет расслабиться и спокойно уснуть.

Во время отпуска бессонница - достаточно распространенное явлениФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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