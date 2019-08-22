2019-08-22T12:46:04+03:00
Здоровье

Открытая регистратура, «парковка» для колясок и игровая зона: Новочеркасск присоединился к проекту «Бережливая поликлиника»

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области, он направлен на сокращение очередей и создание большего комфорта для пациентов
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Новочеркасск присоединился к проекту «Бережливая поликлиника». Фото: пресс-служба Минздрава РО.Новочеркасск присоединился к проекту «Бережливая поликлиника». Фото: пресс-служба Минздрава РО.
Изменить размер текста:

Новочеркасск стал еще одним городом, который присоединился к такому важному проекту, как «Бережливая Поликлиника». Его цель - сделать посещение медицинских учреждений максимально комфортным для пациентов. Известно, что внедрение бережливого производства для комфортного пребывания детей и их родителей в лечебных учреждениях проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Только в этом году инновационный проект будет разработан в 30 городах и районах региона. С недавнего времени, а точнее июля, все плюсы нововведений могут оценить жители города Новошахтинска, а теперь уже и Новочеркасска. С августа в детской городской больнице маленьких и взрослых посетителей поликлиники ждут открытая регистратура, электронные табло, удобные указатели, игровая зона и даже «парковка» для колясок.

С августа в детской городской больнице посетителей поликлиники ждут открытая регистратура, электронные табло, игровая зона и даже «парковка» для колясок. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

С августа в детской городской больнице посетителей поликлиники ждут открытая регистратура, электронные табло, игровая зона и даже «парковка» для колясок. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области, внедряемый на Дону проект направлен на создание комфортной и доброжелательной атмосферы, а также сокращение времени нахождения пациента в поликлинике за счет оптимизации немедицинских процессов и уменьшения очередей.

Так, новая открытая регистратура работает в несколько раз быстрее благодаря работе колл-центра. При этом, записавшиеся на прием через интернет, колл-центр, инфоматы родители с детьми обращаются непосредственно к врачу уже минуя ее. Кроме того, четкая маршрутизация позволяет сократить еще и время ожидания, и хождения по коридорам в поисках нужного кабинета.

Фото: пресс-служба Минздрава РО

Фото: пресс-служба Минздрава РО

В ведомстве добавили, что организационно-планировочные решения внутренних пространств поликлинического отделения обошлись в 2 миллиона 740 тысяч рублей. А деньги были выделены из средств местного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минимум очередей и максимум комфорта: проект «Бережливая поликлиника» стартовал в Новошахтинске

Найти нужного специалиста уже не составляет труда: в коридорах и на лестничных пролетах появилась привлекающая внимание яркая навигация, которая облегчает поиск. А чтобы время ожидания приема пролетело незаметно, для юных пациентов оборудовали игровую комнату, в коридорах появились комфортабельная мягкая мебель, пеленальные столы и кулеры для воды, а для самых маленьких деток и их мам сделали комфортную комнату для кормления. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове-на-Дону из-за жары объявлен режим повышенной готовности экстренных служб
Жительница Ростовской области семь лет получала пособие на умершего сына
Крутая девчонка! Виктория Лопырева показала безупречную фигуру в нежном купальнике
Как выбрать хорошее жилье без посредников: в Ростове пройдет «Тур по новостройкам»
Ставка еще ниже: ВТБ упростил оформление «Ипотеки с господдержкой»
В Аксае задержали мужчину, который 15 лет назад убил племянника табуреткой
Мотоциклист пострадал в аварии в Ростовской области
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед экс-тренером Крубаном Бердыевым
На ростовском вокзале хулиган избил двух полицейских
В Ростовской области на покупку коммунальной техники власти потратят 353 миллиона рублей
Муж ростовской модели Анастасии Костенко намерен взыскать у «Локомотива» 12 тысяч евро
Ростов-на-Дону оказался на третьем месте в рейтинге популярности безнала в транспорте
Ростов-на-Дону оказался на третьем месте в рейтинге популярности безнала в транспорте
Ростовчанка Виктория Лопырева в переходах призывает людей к вежливости в общественном транспорте
Любовь и смерть родственников: ростовские власти назвали причины суицидальных мыслей у школьников
В Ростовской области к восьми годам приговорили бывшего начальника таможенного поста за взятку в 1,5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Представитель РФС нашел ошибку судьи в матче ФК «Ростов» с «Уфой»
Заявление на выплату пенсий онлайн: ВТБ Пенсионный фонд обновил сервис для клиентов
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 22-30 августа 2019: где и когда
В Ростовской области в школу пойдут 47 тысяч первоклассников
В Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта из-за концерта «Ленинграда»
Беременную женщину из Ростовской области осудили за попытку убийства отчима топором
В Ростове-на-Дону пройдет карнавал в День города
В аптеке Ростова-на-Дону продавали запрещенные лекарства
Спасатели выручили ростовчанку весом в 200 килограмм
Посадку штурмовиков Су-25СМ3 рядом с трассой М-4 в Ростовской области сняли на видео
Ростовская АЭС: подготовка руководителей предприятия выходит на новый качественный уровень