Открытая регистратура, «парковка» для колясок и игровая зона: Новочеркасск присоединился к проекту «Бережливая поликлиника»
Новочеркасск стал еще одним городом, который присоединился к такому важному проекту, как «Бережливая Поликлиника». Его цель - сделать посещение медицинских учреждений максимально комфортным для пациентов. Известно, что внедрение бережливого производства для комфортного пребывания детей и их родителей в лечебных учреждениях проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Только в этом году инновационный проект будет разработан в 30 городах и районах региона. С недавнего времени, а точнее июля, все плюсы нововведений могут оценить жители города Новошахтинска, а теперь уже и Новочеркасска. С августа в детской городской больнице маленьких и взрослых посетителей поликлиники ждут открытая регистратура, электронные табло, удобные указатели, игровая зона и даже «парковка» для колясок.
С августа в детской городской больнице посетителей поликлиники ждут открытая регистратура, электронные табло, игровая зона и даже «парковка» для колясок. Фото: пресс-служба Минздрава РО.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области, внедряемый на Дону проект направлен на создание комфортной и доброжелательной атмосферы, а также сокращение времени нахождения пациента в поликлинике за счет оптимизации немедицинских процессов и уменьшения очередей.
Так, новая открытая регистратура работает в несколько раз быстрее благодаря работе колл-центра. При этом, записавшиеся на прием через интернет, колл-центр, инфоматы родители с детьми обращаются непосредственно к врачу уже минуя ее. Кроме того, четкая маршрутизация позволяет сократить еще и время ожидания, и хождения по коридорам в поисках нужного кабинета.
Фото: пресс-служба Минздрава РО
В ведомстве добавили, что организационно-планировочные решения внутренних пространств поликлинического отделения обошлись в 2 миллиона 740 тысяч рублей. А деньги были выделены из средств местного бюджета.
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Найти нужного специалиста уже не составляет труда: в коридорах и на лестничных пролетах появилась привлекающая внимание яркая навигация, которая облегчает поиск. А чтобы время ожидания приема пролетело незаметно, для юных пациентов оборудовали игровую комнату, в коридорах появились комфортабельная мягкая мебель, пеленальные столы и кулеры для воды, а для самых маленьких деток и их мам сделали комфортную комнату для кормления. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU