На трассе «Дон» минивэн протаранил машины скорой и ДПС, приехавшие к месту аварии

В четверг, 15 августа, на трассе «Дон» произошла двойная авария, в которой пострадали люди. Как рассказали в правоохранительных органах, около полудня к месту аварии (на скорости легковушка вылетела на обочину и перевернулась) приехали машины сотрудников дорожно-патрульной службы и скорой. Автомобили с мигалками, стоявшие на проезжей части, слишком поздно заметил 59-летний водитель минивэна Hyundai Starex.

Иномарка протаранила легковушку полиции, которая, после удара, врезалась в скорую, а затем вылетела на обочину.

- Пострадали три человека, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Это водители Hyundai Starex и скорой, а также фельдшер. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

ДТП на М4 за Каменском 15.8.2019.Важные ссылки: Прислать новость в WhatsApp https://api.whatsapp.com/send?phone=79286262017 Ростов Главный в Instagram www.instagram.com/rostov_glavniy Ростов Главный в Telegram www.intg.me/rostovnadonuvk Ростов Главный в ВК www.vk.com/rostovnadonu Ростов Главный в ФБ www.facebook.com/rostovnadonu161 Чат Ростова в Telegram www.intg.me/rostovnadonuchat

В социальных сетях уже появились снимки аварии. Очевидцы утверждают, что чудом никто не погиб.

По факту аварии начата проверка. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Напомним, в мае при похожих обстоятельствах у аэропорта «Платов» погибла девочка. Сначала случилось дорожное происшествие, где автомобили получили механические повреждения. Одна из участниц ДТП начала ходить по дороге, собирая осколки. Водители проезжавших машин стали притормаживать и объезжать аварию, в это время автобус (маршрут «аэропорт «Платов» - Ростов-на-Дону», 47 пассажиров), по предварительным данным, на скорости протаранил попутный Skoda, а тот по инерции допустил столкновение с Hyundai, который, в свою очередь, допустил наезд на женщину на дороге. В результате погибла восьмилетняя девочка-пассажир Skoda, еще троих, в том числе женщину-пешехода, доставили в больницу.