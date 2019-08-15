2019-08-15T17:16:46+03:00
Общество

На трассе «Дон» минивэн протаранил машины скорой и ДПС, приехавшие к месту аварии

В больницу доставили трех человек - двух водителей и фельдшера [фото, видео]
Ирина ПОТЕРЯ
Поделиться:
В скорую врезалась машина ДПС. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"В скорую врезалась машина ДПС. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В четверг, 15 августа, на трассе «Дон» произошла двойная авария, в которой пострадали люди. Как рассказали в правоохранительных органах, около полудня к месту аварии (на скорости легковушка вылетела на обочину и перевернулась) приехали машины сотрудников дорожно-патрульной службы и скорой. Автомобили с мигалками, стоявшие на проезжей части, слишком поздно заметил 59-летний водитель минивэна Hyundai Starex.

Иномарка протаранила легковушку полиции, которая, после удара, врезалась в скорую, а затем вылетела на обочину.

- Пострадали три человека, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Это водители Hyundai Starex и скорой, а также фельдшер. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

ДТП на М4 за Каменском 15.8.2019.Важные ссылки: Прислать новость в WhatsApp https://api.whatsapp.com/send?phone=79286262017 Ростов Главный в Instagram www.instagram.com/rostov_glavniy Ростов Главный в Telegram www.intg.me/rostovnadonuvk Ростов Главный в ВК www.vk.com/rostovnadonu Ростов Главный в ФБ www.facebook.com/rostovnadonu161 Чат Ростова в Telegram www.intg.me/rostovnadonuchat

В социальных сетях уже появились снимки аварии. Очевидцы утверждают, что чудом никто не погиб.

По факту аварии начата проверка. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

По факту аварии начата проверка. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Напомним, в мае при похожих обстоятельствах у аэропорта «Платов» погибла девочка. Сначала случилось дорожное происшествие, где автомобили получили механические повреждения. Одна из участниц ДТП начала ходить по дороге, собирая осколки. Водители проезжавших машин стали притормаживать и объезжать аварию, в это время автобус (маршрут «аэропорт «Платов» - Ростов-на-Дону», 47 пассажиров), по предварительным данным, на скорости протаранил попутный Skoda, а тот по инерции допустил столкновение с Hyundai, который, в свою очередь, допустил наезд на женщину на дороге. В результате погибла восьмилетняя девочка-пассажир Skoda, еще троих, в том числе женщину-пешехода, доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему бешеный поток гостей из Поднебесной приносит выгоду не нашей стране, а полуподпольным конторам, которыми владеют их же соплеменники
Новости 24
«Просто космос»: Фото в купальнике «Мисс Россия» обсуждают Интернет-пользователи
«Забавная пикантность»: Фанаты не могут прийти в себя от наряда «Миссис Россия» Полины Дибровой
Под Ростовом рейсовый автобус столкнулся с двумя грузовиками: трое пострадали
«Вот это пируэт»: Русская русалка Влада Чигирева на пляже в Майами показала восхитительную растяжку
«Живот втягивала, как могла!»: «Мисс Интерконтиненталь» в белоснежном бикини показала, как надо нежится у бассейна
«Неземная красота!»: Откровенным декольте «Мисс Россия» Татьяна Котова проголосовала за лайки
Красавица Виктория Лопырева трогательно поздравила певицу Нюшу с днем рождения
В Ростовской области на свадьбе убили гостя
В Усть-Донецком районе сотрудница банка похитила со счета клиента 1,6 млн рублей
Новый цифровой сервис «Ростелеком. Здоровье» обеспечит врачебную помощь круглосуточно
В Ростовской области на помощь малоимущим в августе выделили 45 млн рублей
Украл украшения и деньги: в Таганроге мужчина обворовал дом на 230 тысяч рублей
Раскроем секреты: как купить квартиру дешевле
Пожар возле «МегаМага» потушили за шесть часов
В Ростовской области спасли малыша, застрявшего между трубами