Под Ростовом в аварии с участием автобуса и двух легковушек погибла восьмилетняя девочка, трое пострадали

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-02T12:25:21+03:00

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Накануне, 1 мая, на федеральной трассе «Дон» произошла авария со смертельным исходом.

Как стало известно «КП-Ростов», сначала случилось дорожное происшествие, где автомобили получили механические повреждения. Одна из участниц ДТП начала ходить по дороге, собирая осколки. Водители проезжавших машин стали притормаживать и объезжать аварию, в это время автобус (маршрут «аэропорт «Платов» - Ростов-на-Дону», 47 пассажиров), по предварительным данным, на скорости протаранил попутный Skoda, а тот по инерции допустил столкновение с Hyundai, который, в свою очередь, допустил наезд на женщину на дороге.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погибла восьмилетняя девочка-пассажир Skoda, - рассказали в УГИБДД Ростовской области. - Также получили травмы водитель этого же автомобиля и женщина-пассажир, 1980 года рождения, а также женщина-пешеход.

Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU