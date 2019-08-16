«Мир неограниченных возможностей»: На Дону стартовал пилотный проект, который поможет тысячам детей

В августе в Ростовской области стартовал пилотный проект «Мир неограниченных возможностей», который призван помочь особенным детям - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, после перенесенных онкогематологических заболеваний и находящихся в стадии ремиссии, а также с сахарным диабетом первого типа, открыть для себя мир и новые возможности.

Только в этом месяце отдохнут и наберутся сил порядка 700 детей, у которых с состоянием здоровья в норме, еще около ста - с ограничениями здоровья.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВАЖНО СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ МОДЕЛЬ

Их на своей площадке принял санаторный оздоровительный комплекс «Мир», в который входят центр медицинской реабилитации и детский санаторный оздоровительный лагерь. Вот уже три года там в рамках государственно-частного партнерства по программе ОМС ведется оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья.

Только в этом месяце там отдохнут и наберутся сил порядка 700 детей, у которых ссостояние здоровья в норме, еще около ста - с ограничениями здоровья.

По словами министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, на апрельском Форуме «Особенное детство – обычная жизнь» минздравом было инициировано включение в лагерную смену и детей с сахарным диабетом. Это решение поддержали в медуниверситете, где подготовили детского врача-эндокринолога и четырех волонтеров ординаторов-эндокринологов. Они будут обеспечивать круглосуточное медицинское сопровождение детей с сахарным диабетом в лагере. - Цель данного проекта - создание эффективной модели реабилитации и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, - добавила Татьяна Юрьевна.

Цель данного проекта - создание эффективной модели реабилитации и социализации детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«БОЛЕЗНЬ ДАЛА ОПЫТ»

Так, большой вклад в подготовку данной пилотной оздоровительной смены внесли и такие общественные организации, как Ростовское областное диабетическое общество и благотворительный фонд «Дарина».

Не остались в стороне и многолетние партнеры - компания «Ново Нордиск». Они пригласили клинического психолога, руководителя фонда помощи детям с диабетом ДИАМИР Анастасию Бельскую провести тренинг для детей с сахарным диабетом и семинар для специалистов санаторно-оздоровительного комплекса «Мир».

К слову, выбор именно этого специалиста был не случайным: Бельская выросла с диабетом и считает, что заболевание многое ей дало.

- Это колоссальный опыт, который помог мне в разных сферах, даже в конкурсе красоты, - рассказала та, кто знает как жить с диабетом не из медицинских книг. Так, в 2013 году Анастасия стала «Мисс Санкт-Петербург», а через год получила корону «Мисс России объединенных континентов». Своим примером она олицетворяет мир неограниченных возможностей для людей с ограничениями здоровья.

Проект стартовал в рамках государственной программы Десятилетия детства и регионального проекта «Особенное детство».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ВЕСЕЛО, ИНТЕРЕСНО, УВЛЕКАТЕЛЬНО»

К слову, проект стартовал в рамках государственной программы Десятилетия детства и регионального проекта «Особенное детство».

- Не скрою, реализовать достойно этот проект для нашего коллектива большая ответственность и большая честь, - подчеркивает директор центра «Мир» Светлана Яцук. - Но с такой мощной поддержкой мы постараемся сделать все, чтобы особенным детям в лагере «Мир» было увлекательно, весело, интересно. Чтобы мир неограниченных возможностей открылся им так же, как и ребятишкам без ограничений здоровья.

Важно, чтобы мир неограниченных возможностей открылся всем детям одинаково.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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