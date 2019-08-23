Август на дворе - привет, аллергия: Как бороться с сезонным недугом?

На начало августа по традиции приходится пик цветения амброзии. Неприятностей добавляет и сильный ветер, который уже стал спутником этого лета в Ростовской области: благодаря ему пыльца, причем не только от амброзии, но и кукурузы, полыни, подсолнечника, лебеды и других вызывающих аллергию растений, может разноситься на сотни километров. Только на Дону по статистике различными видами аллергии страдает пятая часть (!) населения региона. Выясняем, как помочь организму пережить это время, не изменив качество жизни.

На начало августа по традиции приходится пик цветения амброзии.Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Болезни, связанные с цветением такого растения, как амброзия, - аллергические заболевания, которые чаще всего обостряются в летний период, - рассказала главный терапевт минздрава РО Александра Фомичева. - В последнее время они часто развиваются особенно в теплых регионах, к которым относится и Ростовская область. Чтобы этого не допускать, в первую очередь должны предприниматься не медицинские меры: этой амброзии на улицах быть просто не должно, ее необходимо уничтожать. Второй момент уже по врачебной части: если человек знает, что у него есть аллергия, ему необходима консультация врача. Только специалист может назначить специфическое противоаллергическое лечение.

Каждый аллергик знает: если находитесь рядом с амброзией и попала пыльца растения, то само главное правило - смыть ее обычной проточной водой и принять антигистаминное средство против аллергии. Ключевой момент - оно должно быть в обязательном порядке назначено доктором.

- А можно ли самому определить аллергию?

- Нет и еще раз нет. Новички часто путают аллергию с ОРВИ. И до начала октября у некоторых действительно начинаются признаки, напоминающие простуду. Люди сами «назначают» себе антибиотики, даже не задумываясь, что причиной насморка может стать аллергия. И тем самым только усугубляют ситуацию.

Исследование кожных проб лучше проводить с ноября или зимой (их проводят вне сезона пыления пациентам, у которых нет симптомов аллергии, - прим. авт.). Еще один метод, но уже круглогодичный - диагностика по крови методом Immunocap.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

- Как быть?

- Для того, чтобы проверить диагноз, необходимо обратиться к лор-врачу, и тот, если посчитает нужным, уже выпишет направление к аллергологу. Специалист назначит правильное лечение - один из методов аллерген-специфической иммунотерапии, перед этим определив, какое конкретно растение вызвало у пациента аллергию. Ведь она может быть и перекрестной, в том числе на продукты. И тогда уже их необходимо исключить из питания. Что касается приобретенной аллергии, то вызвать ее могут и консерванты, и пищевые красители, и домашние животные, и ковролин, и стресс, и лекарства, которые мы «выписываем» себе сами.

К слову, исследование кожных проб лучше проводить с ноября или зимой (их проводят вне сезона пыления пациентам, у которых нет симптомов аллергии, - прим. авт.). Еще один метод, но уже круглогодичный - диагностика по крови методом Immunocap. Я бы хотела отметить, что лечение аллергии - это не простой процесс: выпил одну таблетку, и все прошло. К сожалению, если процесс уже запущен в организме, то его нужно останавливать, а это очень непросто.

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