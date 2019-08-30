Принципы долголетия: чем чреваты вредные привычки

ЗОЖ (здоровый образ жизни) с каждым годом набирает обороты, привлекая все больше сторонников. И это значит, что люди стали понимать: здоровье - это одно из главных человеческих богатств, а потому стараются его сохранить.

О принципах долголетия, основах здорового образа жизни и о том, чем чреваты вредные привычки, мы поговорили с главным терапевтом министерства здравоохранения Ростовской области Александрой Фомичевой.

- Пожалуй, первый и самый главный вопрос: как сохранить здоровье?

- Забота о своем здоровье - это право каждого гражданина Российской Федерации. Человек, живущий в любой стране, является ее частью. И, конечно же, он должен заботиться о себе и своих близких. А здоровье - та часть, которая очень важна для того, чтобы жить долго и счастливо. Поэтому, чтобы быть здоровым, нужно соблюдать определенные принципы, самым главным из которых является соблюдение здорового образа жизни.

Люди стали понимать: здоровье - это одно из главных человеческих богатств, а потому стараются его сохранить.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Каковы его принципы?

- Важно помнить, что существуют факторы риска, которые могут привести к хроническим заболеваниям. И это не только наследственность. Человек своими действиями может нанести вред организму. Те же вредные привычки - курение, употребление алкоголя и избыточный вес - здоровья не добавят. А вот отказавшись от них, можно сохранить его на долгие годы. Поэтому к принципам здорового образа жизни относятся отказ от вредных привычек и контроль своего веса. Если же имеются хронические заболевания, то нужен совместный с лечащим врачом контроль за ними.

- Неужели вредные привычки настолько опасны?

- Это один из основных внешних факторов риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний - например, тяжелых сердечно-сосудистых, которые в настоящее время являются одной из основных причин смертности трудоспособного населения в Ростовской области. То же курение может являться причиной сосудистых осложнений, которые могут привести к таким тяжелым состояниям, как инфаркты и инсульты, вплоть до летального исхода, если ничего не предпринимать. Поэтому это именно та привычка, от которой в первую очередь нужно отказаться.

- А лишний вес?

- Сам по себе он неопасен, опасно отложение жира в тех местах, которые являются метаболически активными. Дело в том, что накопление активного жира влияет на работу эндокринных органов и способствует провоцированию сердечно-сосудистых заболеваний, развитию сахарного диабета. Потому-то и есть понятие ожирения - именно как эндокринологического диагноза, а не просто для обозначения у человека избыточного веса. И это то состояние, которое на самом деле опасно.

Особенно опасно, если этот жир накапливается в области талии. Следовательно, каждый человек должен знать о том, что талия измеряется не только для красоты. У женщин она должна быть не более 80 сантиметров, у мужчин - не более 90 сантиметров. Если больше, то идет накопление того самого метаболически активного абдомиального жира вокруг живота. И это уже тревожный знак.

Вредные привычки - курение, употребление алкоголя и избыточный вес - здоровья не добавят.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- И что с этим делать в первую очередь?

- Для начала пересмотреть свои привычки питания. И в данном случае нужно не просто сесть на диету, ограничить себя в еде или голодать, необходимо убирать из рациона вредные продукты, к которым относятся простые сахара, например, сладкое и пирожки, содержащие большое количество жира, особенно животного. На самом деле все жареное, жирное и вкусное, как правило, вредное. И это первая часть борьбы.

- А вторая?

- Если мы ограничим только потребление энергии, исключив высококалорийные продукты, это проблему не решит. Наш организм должен не только получать энергию из пищи, он должен ее тратить. Именно поэтому очень важны ежедневные физически нагрузки. Причем не менее тридцати минут в день. Но они должны быть ежедневными и стабильными - пусть даже это будет просто ходьба по комнате, если нет возможности ходить по улицам.

- Когда необходимо обращаться к врачу?

- Всегда. А прямо сейчас - измерить артериальное давление, оно в первую очередь может повышаться при избыточном весе, и второе - сдать простые анализы крови на холестерин и уровень сахара. Это, к слову, можно сделать и в рамках диспансеризации или профосмотра в поликлинике по месту жительства. Самое главное для каждого - не допустить возникновения тяжелых заболеваний. Поэтому запомните три принципа долголетия: регулярная физическая активность при отсутствии противопоказаний, правильное питание и контроль за своим состоянием. Просто следуйте им и будьте здоровы.

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