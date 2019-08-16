2019-08-16T13:15:36+03:00
Общество

«Подарить достойную старость»: Ростовчанка хочет снять дом для 15-летнего пса, которого предали хозяева

Женщина собралась перевести старичка Шарика из глухой деревни в город и готова оплачивать аренду жилья
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанка не смогла пройти мимо старичка Шарика.Ростовчанка не смогла пройти мимо старичка Шарика.Фото: Личный архив героя публикации
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В одном из ростовских пабликов появилось объявление о поиске частного дома. Все бы ничего, ведь таких - тысячи по всей стране: кто-то снимает, кто-то сдает. Вот только жить в нем будут не люди, а пес! Как оказалась, женщина решила перевести дворнягу из деревни в Ростов-на-Дону, чтобы помочь ему достойно дожить свой век.

Несколько месяцев собака живет во дворе, где ее бросили хозяева. Фото: Личный архив героя публикации

Несколько месяцев собака живет во дворе, где ее бросили хозяева.Фото: Личный архив героя публикации

«ВОТ ОНА КАКАЯ - СТАРОСТЬ»

Требования к будущим квадратным метрам у нее довольно серьезные:

- Сниму дачу либо небольшой дом без хозяев в черте города за символическую плату, с загороженной территорией и забором на длительный период для собачки, - говорится в объявлении. - Собачка спокойная и добрая, никаких проблем от него на вашей территории не будет. Порядок и чистоту со своей стороны обещаю.

За жилье для Шарика ростовчанка готова даже заплатить. Фото: Личный архив героя публикации

За жилье для Шарика ростовчанка готова даже заплатить.Фото: Личный архив героя публикации

Мы связались с автором.

- Я узнала об этой собаке от своей коллеги, - сообщила газете «Комсомольская правда-Ростов» Ирина. - Та рассказала, что ее родители жили в небольшом хуторе. Рядом дом, из которого несколько месяцев назад съехали соседи, оставив собаку одну. Все это время Шарик живет там практически без еды и воды. Как только я услышала эту историю, мое сердце дрогнуло. Я сразу же примчалась в этот хутор (он в 1,5 часах езды от Ростова-на-Дону, - прим. автр.). Живет пес в том же дворе в старом сарайчике, сам дом выставлен на продажу, но его никто не покупает. И знаете, на собаку невозможно было смотреть без слез: старая, ослепшая на один глаз, почти все время спит и уже даже лаять не может. Вот она какая - старость...

Два-три раза в неделю женщина ездит за сотню километров, чтобы покормить дворнягу. Фото: Личный архив героя публикации

Два-три раза в неделю женщина ездит за сотню километров, чтобы покормить дворнягу.Фото: Личный архив героя публикации

«ВСЕ ХОТЯТ МОЛОДЫХ И ПОРОДИСТЫХ»

Забрать к себе старичка 36-летняя Ирина не может, так как сама живет в Ростове-на-Дону на съемной квартире. Несколько месяцев она пыталась пристроить его через различные доски объявлений.

- Но, видимо, старики никому не нужны: все хотят молодых и породистых, - продолжает она. - В приют тоже нельзя: он привык жить в семье и другие собаки для него это стресс. Я даже готова была заплатить местным жителям, чтобы они подкармливали песика. Но там живут бабушки-дедушки под 90 лет и им вообще не до этого. А молодежь в город уехала.

Все пять месяцев Ирина на перекладных, два-три раза в неделю добирается в тот хутор, чтобы покормить животное. Но впереди холода, и ростовчанка боится, что собака их просто не переживет.

- Шарику уже около15 лет, - вздыхает Ирина. - И мне, правда, очень хочется подарить ему достойную старость. Поэтому вот решила снять для него дом в Ростове-на-Дону, чтобы он смог там спокойно прожить свою жизнь - в тишине и покое. Я же буду приезжать его кормить.

Ростовчанка хочет сделать доброе дело и подарить псу достойную старость. Фото: Личный архив героя публикации

Ростовчанка хочет сделать доброе дело и подарить псу достойную старость.Фото: Личный архив героя публикации

К слову, платить за дом Ирина готова около пяти тысяч рублей в месяц. Молодая женщина понимает, что для города-миллионника это чисто символическая цена. Но верит, что найдутся те, кто проникнется историей старого Шарика.

- Он такой ласковый и безобидный, - говорит она. - Просто очень хочется, чтобы он прожил эту жизнь достойно, по-человечески, а не доживал как собака под забором. Ведь много лет он верой и правдой служил хозяевам за миску с похлебкой, а те его предали, оставив даже без этой малости. Один он точно пропадет.

Сердобольная ростовчанка готова помогать псу. Фото: страница Вконтакте "Помощь животным Ростов-на-Дону".

Сердобольная ростовчанка готова помогать псу. Фото: страница Вконтакте "Помощь животным Ростов-на-Дону".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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