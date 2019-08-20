Скоро 1 сентября: донские таможенники задержали автомобиль с тайниками, где были спрятаны четыре тысячи тетрадей, точилок и ручек

Донские таможенники сообщили о задержании автомобиля ГАЗ, водителя которого подозревают в попытке провезти контрабандный товар. Все случилось на посту «Донецк» (мужчина подъехал со стороны России).

- Декларацию водитель не подавал, сведений о товарах, подлежащих таможенному декларированию, не заявлял, - пояснили в таможне. - В ходе осуществления контроля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было получено изображение, дающее основания полагать, что в автомобиле есть незадекларированный должным образом товар.

Тайники нашли во внутренних полостях дверей старенькой "Волги", под задними сидениями, а также в технологических нишах, расположенных под обшивкой в районе задних стоп-сигналов. В них находились губки для посуды, стельки для обуви, металлические винтовые крышки, точилки для ножей, терки для нарезки овощей, кипятильники, шариковые ручки, сумки для сменной обуви и тетради.

Товар был спрятан в тайниках старенькой "Волги"

Как подсчитали скрупулезные таможенники - всего 4024 единицы. Теперь мужчине грозит крупный штраф (от одной второй до двукратного размера стоимости товаров и конфискация).

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Головоломка имела ряд отличий от оригинала. В частности, у них - иной дизайн и внешний вид, вместо фирменного логотипа ввезенные игрушки содержали нехарактерные для оригинальной продукции обозначения и маркировку. Для подтверждения своей догадки, таможенники направили письмо производителю, сообщив, что сроки товара будут задержаны. На что последний заявил: он не имеет к игрушкам никакого отношения и объяснил почему (подробности)