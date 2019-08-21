2019-08-21T11:13:11+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: в Ростовскую область пришла аномальная жара до + 40 С

Сердечников просят воздержаться от продолжительных прогулок
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По информации синоптиков, ниже +30 в дневные часы столбик термометра опустится только на следующей неделе.По информации синоптиков, ниже +30 в дневные часы столбик термометра опустится только на следующей неделе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жителям Ростовской области в ближайшие пару дней лучше поменьше бывать на улице - в регион пришла аномальная жара.

- Во второй половине 22 и 23 августа местами по югу и востоку Ростовской области ожидается повышение температуры воздуха до + 40 С, - говорится в штормовом предупреждении ГУ МЧС России по Ростовской области.

Аномальная температура воздуха может привести к увеличению числа пожаров, потому спасатели просят воздержаться от костров и сжигания мусора.

- Возможно возникновение природных пожаров, - рассказали в ведомстве, - а также техногенных - в результате перегрева технологического оборудования и выхода из строя объектов жизнеобеспечения из-за перегрева трансформаторных подстанций. Не исключено и увеличение количества аварий на дорогах, в том числе из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна.

Аномальная жара чрезвычайна опасна обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и возможными тепловыми ударами, потому жителям надо быть осторожными и поменьше находиться под прямыми лучами солнца. Врачи рекомендуют носить хорошо проветриваемую одежду из натуральных светлых тканей, защищать голову от солнца, пить больше воды комнатной температуры, а больным и пожилым людям — иметь с собой лекарство.

По информации синоптиков, ниже плюс 30 в дневные часы столбик термометра опустится только на следующей неделе. Так что, держимся, друзья.

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ВАЖНО!

Как оказать первую помощь при тепловом или солнечном ударе

В Ростове столбик термометра уже давно перевалил за отметку +30 градусов, а народ лишний раз старается не выходить на улицу. Однако куда деваться, когда многих горожан ждут горячие поездки в общественном транспорте и теплая встреча городских улиц, по которым ростовчане бредут, изнывая от солнца (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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