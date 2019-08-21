2019-08-21T17:51:52+03:00
Общество

Как инста-дивы ухитряются быть лучшими женами и популярными блогершами

На ростовчанок, которые задают тренд, подписаны тысячи человек
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Полина Диброва воспитывает троих сыновей Instagram Полины ДибровойПолина Диброва воспитывает троих сыновей Instagram Полины Дибровой
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Глядя на их фото, сложно представить, что эти красавицы - молодые мамы. Им даже стараться не приходится, чтобы приковывать к себе взгляды и получать комплиментов. Узнаем, как знаменитым ростовчанкам удается отлично выглядеть, строить карьеру и быть счастливыми.

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Bulatov feat. Lopyreva - the song of our life: be happy our baby Mark Leo! #MarkLeo #6month
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Жизнь «Мисс России» и посла ЧМ-2018 Виктории Лопыревой, кажется, почти не изменилась после появления на свет её сына Марка-Лео от бизнесмена Игоря Булатова.

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Пост называется: ЗУУУБЫЫЫЫ ......и не про мои, а про Марка Игоревича , которых ещё нет, но малыш активно их ищет с утра до вечера и ручки постоянно тянет в рот - ищет клад , все остальное, кстати, тоже В магазине куплены все игрушки, вк
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Совсем недавно мальчику исполнилось три месяца, о чем звездная блондинка поспешила сообщить в социальных сетях.

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Нашему дедушке Боре сегодня 94 . У него, как обычно, с утра официальные лица и пресса. Спрашивают про внуков и правнуков, он говорит: у меня 6 внуков и 9 правнуков. Девятый - наш Марк Лео Ещё сегодня День Рождения отмечает ещё один Лев - Борис И
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Жизнь молодой мамы наполнена съемками, встречами и модными тусовками.

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В этом году, пожалуй, у меня был лучший День Рождения! Во-первых, потому что он длился 12 дней и был полон приятных сюрпризов от моих друзей и любимых, а во-вторых, потому что это первый день рождения, когда меня поздравляли целых 3 моих любимых мужчины:
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Поклонники Виктории не перестают восхищаться внешностью и характером ростовской красотки.

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Kepada semua pengikut pengikut saya yang dihormati, jutaan Terima Kasih diucapkan ke atas komen-komen anda. Saya amat senang hati apabila membaca ucapan ikhlas dari anda semua. Kehidupan kami telah berubah sejak anak comel ini dianugerahkan kepada kami s
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Жена экс-короля Малайзии 27-летняя уроженка Таганрога Оксана Воеводина после свадьбы приняла ислам и надела хиджаб.

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Happy Eid Ul-Adha to you and your families! С праздником Курбан-Байрам всех братьев и сестёр!
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Дворец быстро наскучил дончанке. Сейчас Оксана с сыном находятся в России.

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Bagi ramai orang, kisah pertemuan pertama saya dengan suami saya tetap menjadi misteri. Kami bertemu pada musim bunga 2017 di Eropah. Pada masa itu saya bekerjasama dengan rakan karib kami, Jacob Arabo. Selepas acara itu, kami pergi untuk makan malam, di
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Женщина чтит традиции мужа и делает все возможное, чтобы султан гордился ей.

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Самое главное в жизни - моя семья #МояСемья Пролистните Фотографии Нас очень много Мы вместе Мы ссоримся, обижаемся и иногда кричим друг на друга ... Все это ерунда, по сравнению с этим счастьем не так просто, спустя месяц с
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Многодетная мама «Мисс Россия» Полина Диброва совмещает воспитание троих сыновей, модельную и общественную деятельность.

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Дорогие мои подписчики! В Москве 10 августа состоялся Конкурс #МиссисРоссия2019 @missismoscowmissisrussia
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Красавица создает уют в доме, часто готовит вкусные блюда для семьи, но не забывает и о себе.

polinadibrovapolinadibrova
У нас все хорошо Все поправились И мы и Саша Спасибо вам за пожелания и советы Очень ценно Тут Рай! Так здорово и красиво Сегодня катались по набережной #ОлимпийскаяДеревня #Отдых #Сочи #Адлер #МамаВКубе #МыНаМоре
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Полина Диброва регулярно выкладывает в сеть видео с тренировками, которые позволяют ей оставаться в потрясающей форме.

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С Днём памяти Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских! С Днём Семьи, Любви и Верности! Для человека самое важное - это его тыл, его семья. Пусть ищущие найдут, а нашедшие ее берегут и ценят!
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Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя Анастасия Костенко воспитывает годовалую дочку Милану. Малышка уже сейчас отличается игривым характером.

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Отлично провели день на солнышке: Милаша больше не боится газона, Тара без приглашения, по собственному желанию, ныряет в бассейн и абсолютно случайно попадает в сториз любимого ( сам того не подозревая спалил ) . С прекрасным настроением ложимся с
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Все свое внимание молодая мама посвящает ребенку и мужу.

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Позагорали, покупались и можно с чистой совестью нагуливать сон P.S. Спасибо, любимый, что уделяешь нам время после реабилитации. Вместе веселее P.P.S. Судя по фото - Анастасия давно погрузилась в сон
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Модель занимается домом, часто выезжает за границу и ведет личный блог в Instagram, где делится своими успехами.

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С Днем Семьи Любви и Верности! Festa di Famiglia Amore e Fedelta
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Капитан гандбольного клуба «Ростов-Дон», олимпийская чемпионка Владлена Бобрикова — на пике спортивной карьеры, хотя совсем недавно у нее родилась дочь Арина.

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Буду скучать мои любимые ! Каждый раз тяжело оставлять тебя мой Арюшкин Такой кайфовый вечер провели перед моим отъездом... @federicoabis побыли вместе, покушали вкусняшки ...и я побежала собирать сумку на сборы в Хорватию! В 3.30 утра уже сижу в
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Девочке исполнилось девять месяцев, но она уже очень похожа на своих родителей — спортивную и красивую маму и предприимчивого папу.

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Зачиталась тут книгой.. моя доча! Вопрос к мамам!! Какие игрушки, развивалки давали или даете своим деткам в полгода, что посоветуете? Спасибо за крутую развивающую книжку @baby_book01_ @s.fitnessmama @natalia.tormozova Ария почти сразу повыдирала
1090 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кажется, что с появлением ребенка семья Владлены стала еще счастливее.

vlada17bobrvlada17bobr
Наша семья в одном снимке... Хитрюша Арюша как всегда выдирает мне волосы , а папа @federicoabis просто ржет #vacanzeinsardegna #отдыхсмладенцем #7месяцевсчастья #7месяцевдочке #sardegna #villasimius #ариаабис #ariaabis #детинаморе #младе
1336 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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