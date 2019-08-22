2019-08-22T12:46:04+03:00
Общество

Правила бытового обслуживания: защищаем свои права в парикмахерской, химчистке, ателье

Что нужно знать потребителю об этих услугах
Юлия ЛАНДЫШ
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Отправляясь в салон красоты, мы хотим преобразиться и получить заряд положительных эмоций.Отправляясь в салон красоты, мы хотим преобразиться и получить заряд положительных эмоций.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бытовыми услугами сегодня пользуются многие, но мало кто знает, как обезопасить себя от неожиданностей. Разбираемся, как вести себя в парикмахерской, химчистке и ателье!

В парикмахерской должно быть чисто

Отправляясь в салон красоты, мы хотим преобразиться и получить заряд положительных эмоций. Что нужно знать, чтобы не допустить разочарования от работы мастера и свести к минимуму негативные последствия от ненадлежащим образом оказанной услуги? Оказание парикмахерских услуг регулируют Закон РФ «О защите прав потребителей», Правила бытового обслуживания населения в РФ.

На что обратить внимание при посещении салона красоты? Для обслуживания клиентов мастер обязан использовать только чистое белье - после каждого применения оно подлежит стирке и дезинфекции. Использование одноразовых шапочек, накидок, простыней и салфеток допускается. Перед началом и после окончания работы мастер должен тщательно вымыть руки с мылом. Сотрудники не должны курить и принимать пищу на рабочем месте.

В случае обнаружения недостатков оказанной услуги потребитель вправе потребовать их безвозмездного устранения, соответствующего уменьшения цены либо возмещения понесенных расходов по устранению недочетов своими силами или третьим лицом. Также клиент имеет право расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки не устранены исполнителем либо если обнаружены существенные недостатки или иные отступления от условий договора.

Химчистка без разочарований

Чаще всего претензии клиентов химчисток связаны с порчей вещи или ее утратой. Договор на оказание услуг химчистки заключается в письменной форме, обычно его роль выполняет квитанция.

Важно помнить, что выполнение работы с вещью потребителя накладывает на исполнителя повышенную ответственность за ее порчу или утрату (ст. 35 Закона РФ «О защите прав потребителей»). В связи с этим исполнитель обязан предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности переданной потребителем вещи. Если потребитель был предупрежден об особых свойствах вещи, которые могут повлечь ее повреждение, то предъявить претензии по данному поводу не получится.

В случае полной или частичной утраты (повреждения) вещи, принятой от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок возместить потребителю двукратную цену утраченной (поврежденной) вещи. Цена вещи определяется в договоре о выполнении работы (квитанции, заказе).

В момент приемки вещи сотрудник определяет вид обработки в соответствии с символами на маркировке изделия, а при ее отсутствии - по согласованию с потребителем. Например, приемщик указал в квитанции, что вещь может полинять, - в этом случае клиент рискует. Однако, если предупреждение касалось только возможного схода красителя, а вещь вернули с дырками, за это химчистка несет полную ответственность.

В случае обнаружения повреждений составляется двусторонний акт с указанием всех дефектов. Если организация отказывается, то вещь забирать не стоит, а следует направить в адрес химчистки письменную претензию.

Шито белыми нитками

При обращении в ателье с целью пошива вещи из материала заказчика или ремонта вещи заказчика также применяются нормы о повышенной ответственности исполнителя за сохранность этого материала (вещи) и правильное его использование. Важно отразить все особенности материала или передаваемой вещи в договоре (квитанции).

Клиенты мастерских по пошиву одежды имеют право получить услугу такого качества, которое предусмотрено договором. Если в нем не установлены критерии, то качество должно быть не ниже возможности использования вещи с той целью, для которой она предназначена. Потребитель имеет право на любой стадии отказаться от выполнения заказа, но при этом уплатив исполнителю ту часть работы, которая была проделана до уведомления об отказе от обязательств.

В процессе выполнения заказа бывают случаи, что ателье на свое усмотрение производит работы, не обусловленные обязательствами. Клиент не обязан их оплачивать! После выполнения услуги заказчик должен в предусмотренный договором срок принять результаты, если их качество устраивает, либо немедленно заявить исполнителю о выявленных недостатках, о чем на месте составляется соответствующий акт.

По заказу Департамента экономики г. Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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