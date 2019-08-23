В Ростовской области предлагают ужесточить наказание за использование запрещенных химикатов вблизи пасек

На Дону будет доработан региональный закон о пчеловодстве — сегодня в нем существует немало брешей, которые не позволяют ему работать полноценно, выполняя те важные функции, которые на него, на самом-то деле, возложены.

Соответствующие предложения были озвучены в ходе состоявшегося в Зернограде круглого стола, посвященного теме развития пчеловодства в Ростовской области, инициатором которого выступил комитет по аграрной политике ЗС РО. И тема эта была названа чрезвычайно актуальной именно сегодня — в свете неоднократных случаев массовой гибели пчел в разных регионах России, и донской регион, увы, не стал исключением в этом: зафиксированы подобные факты в Песчанокопском, Миллеровском и Октябрьском районах.

Поэтому в заседании круглого стола, помимо депутатов и самих пчеловодов, приняли участие и представители различных компетентных ведомств и органов, муниципалитетов и научного сообщества.

Итак, согласно статистике на начало 2019 года, в сельскохозяйственных организациях Ростовской области насчитывалось 457 пчелосемей, а разведением пчел занимаются сельхозпредприятия в тринадцати районах Дона: за прошлый год их усилиями были произведены более 3,7 тысячи тонн меда.

Разумеется, существуют определенные рамки, в створе которых вообще-то должны действовать официальные пасечники, и таковым в Ростовской области на региональном уровне является закон «О пчеловодстве», изначальной и главной целью которого было упорядочение работы «субъектов пчеловодческой деятельности».

Вместе с тем, в ходе дискуссии за круглым столом выяснился целый список довольно весомых проблем, которые в орбиту действия закона не попадают.

Например, есть такой момент: многие пчеловоды работают без необходимых санитарных паспортов, потому что наказание за их отсутствие минимальное, санкции особо ничем не грозят, и бесконтрольно применяют на пчелах различные лекарственные препараты.

- История странная, - заметил вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко, возглавляющий профильный комитет ЗС РО. - Если человек садится за руль без водительских прав — он, значит, нарушитель. А если пасеку организовал и мед производит без документов, то все в порядке?

В то же время и пчеловоды поставили вопрос ребром: некоторые сельхозтоваропроизводители распыляют ядохимикаты для уничтожения вредителей непосредственно в период цветения культур, отчего, собственно, и гибнут тысячи рабочих пчел, исчезают пчелосемьи.

И это, конечно, недопустимо, ведь пчеловодство занимает важное место в структуре АПК — например, от опыления пчелами во многом зависит урожайность сельскохозяйственных культур. Плюс к этому, пчеловодство производит целый ряд очень значимых натуральных продуктов: мед, прополис, пыльцу, пчелиный яд, маточное молочко, воск.

Конструктивные предложения, прозвучавшие в ходе круглого стола, будут взяты в проработку. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Разумеется, отметил Василенко, закон нуждается в доработках — и предложений по их внесению прозвучало достаточно много.

Это и создание единого перечня пчеловодов Ростовской области, и переподготовка ветеринаров для углубления их знаний о пчелах и пчеловодстве, и ужесточение наказания за использование запрещенных ядохимикатов, и учет применения лекарственных препаратов самими пчеловодами, а сельхозтоваропроизводителями — химикатов, и создание вообще эффективной и действенной системы коммуникации между пчеловодами и аграриями.

- По итогам дискуссии мы видим, что необходимо вносить поправки в региональный закон о пчеловодстве, - резюмировал Вячеслав Василенко. - Время показало, что его принятие было правильным решением, он работает, но нуждается в совершенствовании. Мы объединим все прозвучавшие сегодня предложения, проанализируем их и, вместе с министерством сельского хозяйства Ростовской области, направим рекомендации на рассмотрение депутатам донского парламента.