2019-08-26T18:17:08+03:00
Общество

Это было просто? Как особо опасный преступник сбежал из колонии Новочеркасска

Александр Гросс, убивший женщину и жестоко избивший ее маленького сына, должен был выйти на свободу в 2022 году
Петр ДЕНИСОВ
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Александр Гросс объявлен в розыскАлександр Гросс объявлен в розыскФото: ГУФСИН по РО
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В Ростовской области на ноги подняты сотрудники правоохранительных органов. В воскресенье, 25 августа, из колонии Новочеркасска сбежал особо опасный преступник - 44-летний Александр Гросс. Мужчина, оставшись без надзора, открутил крепежи и отогнул металлический лист забора колонии-поселения. Кинулись во время переклички. Александр Гросс - безо всякого преувеличения особо опасный преступник. Он рецидивист - сидел за угон и кражу, а в 2005 году совершил убийство женщины и едва не угробил трехлетнего ребенка.

РЕБЕНКА ПОДВЕСИЛ НА ДЕРЕВЕ

- Помним, конечно, Гросса, как не помнить, - рассказали в Киселовке (Заветинский район), откуда мужчина родом. - Здесь у него остались пожилые родители. А убийство было жутким.

Рассказывают, что виной всему - пьянка. Как-то вечером на окраине села компания молодых людей села выпивать, среди них были Александр Гросс и местная жительница, которая пришла с маленьким ребенком. В какой-то момент они остались одни. - Перед убийством он над ней жутко издевался, делал ужасные вещи, а ребенка подвесил на сучке. Наверняка мальчик погиб бы, да ветка обломилась - упал и выжил, - рассказали сельчане. - После того страшного преступления мать погибшей не смогла жить в деревне, уехала с внуком - купила дом где-то под Сальском. За убийство женщины и нанесение тяжких телесных повреждений малолетнему Александр Гросс был приговорен к 16 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Отправили его в ИК-14 в Новочеркасск.

ГОД НАЗАД ПЕРЕВЕЛИ В ПОСЕЛЕНИЕ

Отсидев большую часть срока, Александр Гросс обратился с ходатайством об изменении режима. Вел он себя хорошо, характеризовался положительно, потому в 2018 году по решению суда его перевели в поселение. Здесь более мягкие условия: живут в общежитиях, без надзора, по колонии могут свободно передвигаться, даже ходить в гражданской одежде, пользоваться деньгами.

- Этим летом Гросс попался на хранении запрещенного предмета - телефона, потому в августе ему снова изменили режим на строгий, - пояснил источник в правоохранительных органах. - Возможно, что это и стало причиной побега. А смысл бежать, когда до освобождения ему оставалось три года? Ведь ему дадут дополнительный срок - как минимум четыре года.

ВНИМАНИЕ!

Разыскивается Александр Гросс

Приметы: рост 167 см, худощавое телосложение, седые волосы. Был одет в зеленую рубашку, светло-коричневые шорты, сланцы.

Если вы знаете о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону «02».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Новочеркасске возбудили уголовное дело на сотрудников колонии, из которой сбежал осужденный за убийство

Региональный следком распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела после побега заключенного из исправительной колонии. В случившемся усмотрели халатность должностных лиц службы исполнения наказания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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