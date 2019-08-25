В Новочеркасске возбудили уголовное дело на сотрудников колонии, из которой сбежал осужденный за убийство
Региональный следком распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела после побега заключенного из исправительной колонии. В случившемся усмотрели халатность должностных лиц службы исполнения наказания.
- По данным следствия, 25 августа осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии, - пояснили в СУ СК России по РО.
Ударился в бега, напомним, особо опасный преступник - осужденный за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. До выхода на свободу 44-летнему Александру Гроссу, приговоренному к 17 годам, оставалось чуть больше двух лет.
Александр Гросс. Фото: 1rnd.ru
ИСТОЧНИК KP.RU