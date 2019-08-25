В Новочеркасске возбудили уголовное дело на сотрудников колонии, из которой сбежал осужденный за убийство

СЕГОДНЯ 19:31 2019-08-25T20:17:44+03:00

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Региональный следком распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела после побега заключенного из исправительной колонии. В случившемся усмотрели халатность должностных лиц службы исполнения наказания.

- По данным следствия, 25 августа осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии, - пояснили в СУ СК России по РО.

Ударился в бега, напомним, особо опасный преступник - осужденный за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. До выхода на свободу 44-летнему Александру Гроссу, приговоренному к 17 годам, оставалось чуть больше двух лет.

Александр Гросс. Фото: 1rnd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU