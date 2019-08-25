Внимание! В Новочеркасске из колонии сбежал осужденный за жестокое убийство

В Новочеркасске из исправительной колонии сбежал осужденный за убийство 44-летний Александр Гросс. Об этом 1rnd.ru сообщил источник в силовых структурах Ростовской области. Известно, что рецидивист был осужден за убийство в 2005 году, срок отбывания наказания — 2022.

Приметы сбежавшего: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы. На момент побега был одет в зеленую рубашку и светло-коричневые шорты. По одной из версий, мужчина смог совершить побег после того, как был переведен в колонию поселения за хорошее поведение.

Напомним, две недели назад из изолятора города Миллерово, подпилив решетку пилкой, смог сбежать подозреваемый в убийстве (он якобы расправился с мужчиной ради повышения криминального авторитета). Долго прятаться ему не удалось - в ночь на 10 августа его задержали в Москве, где он, вероятно, решил затаиться на время. За побег, согласно законодательству, ему грозит дополнительное наказание - до четырех лет лишения свободы.

В отношении начальника изолятора было возбуждено уголовное дело, а он сам отстранен от выполнения служебных обязанностей.