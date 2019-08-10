2019-08-10T10:29:17+03:00
Общество

Сбежавшего из изолятора в Ростовской области заключенного задержали в Москве

До побега мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве, три дня пилил решетку пилкой
ГОШЕВ Игорь
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Вину 25-летнего подозреваемого в убийстве еще предстоит доказать в суде. Однако за побег ему теперь тоже светит срок. Фото: 1Rnd.ruВину 25-летнего подозреваемого в убийстве еще предстоит доказать в суде. Однако за побег ему теперь тоже светит срок. Фото: 1Rnd.ru
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В Ростовской области задержанный сбежал прямо из изолятора временного содержания. ЧП произошло в городе Миллерово. 25-летнего дончанина подозревают в том, что он убил свою жертву,. Говорят, подозреваемый был уверен, что такое придаст ему авторитет в криминальных кругах.

После совершения преступления, он рванул в сторону незалежной, но его удалось задержать оперативникам и поместить в изолятор временного содержания. Тогда тот совершил побег и оттуда.

Как сообщает сайт 1Rnd.ru, перед побегом злоумышленник как минимум три дня пилил решетку пилкой. Теперь в изоляторе проводится служебная проверка, которая выяснит, как орудие оказалось у постояльца, а по результатам будет принято и кадровое решение.

К слову, долго бегать мужчине не удалось - в ночь на 10 августа его задержали в Москве, где он, вероятно, решил затаиться на время. За побег, согласно законодательству, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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