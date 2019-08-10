Сбежавшего из изолятора в Ростовской области заключенного задержали в Москве
В Ростовской области задержанный сбежал прямо из изолятора временного содержания. ЧП произошло в городе Миллерово. 25-летнего дончанина подозревают в том, что он убил свою жертву,. Говорят, подозреваемый был уверен, что такое придаст ему авторитет в криминальных кругах.
После совершения преступления, он рванул в сторону незалежной, но его удалось задержать оперативникам и поместить в изолятор временного содержания. Тогда тот совершил побег и оттуда.
Как сообщает сайт 1Rnd.ru, перед побегом злоумышленник как минимум три дня пилил решетку пилкой. Теперь в изоляторе проводится служебная проверка, которая выяснит, как орудие оказалось у постояльца, а по результатам будет принято и кадровое решение.
К слову, долго бегать мужчине не удалось - в ночь на 10 августа его задержали в Москве, где он, вероятно, решил затаиться на время. За побег, согласно законодательству, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU