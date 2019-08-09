2019-08-09T11:00:04+03:00
Общество

Жестокий убийца сбежал из изолятора в Ростовской области

Он расправился с мужчиной ради повышения криминального авторитета
Иван ТИМОФЕЕВ
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Разыскиваемый преступник крайне опасен Фото: 1Rnd.ruРазыскиваемый преступник крайне опасен Фото: 1Rnd.ru
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Полицейские разыскивают опасного преступника, который сбежал из изолятора временного содержания в Миллерово Ростовской области.

25-летний Данил Иванов жестоко расправился с мужчиной кавказской национальности в Тарасовском районе. Он сначала убил его, а потом пытался отрезать голову трупу.

- Он посчитал, что это убийство придаст ему авторитет в криминальных кругах. После преступления он скрылся на территории Украины, но оперативники уголовного розыска смогли его вернуть в Россию и отдать в руки правосудия, - рассказал собеседник 1Rnd.ru.

Мужчину посадили в изолятор, но ему удалось из него сбежать.

Правоохранители отмечают, что Данил Иванов крайне опасен и не остановится ни перед чем. Ориентировки на беглеца разослали пограничникам и таможенникам, поскольку Миллеровский район находится рядом с Украиной.

Всех, кто видел преступника, правоохранители призывают немедленно сообщить об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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