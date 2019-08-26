2019-08-26T18:24:43+03:00
Общество

Жители Дона стали чаще болеть из-за однообразного питания

Специалисты настаивают на смене рациона
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Опять макароны?Опять макароны?Фото: Андрей КАРА
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Жителям Ростовской области надо пересмотреть подход к питанию и образу жизни. Желательно вчера, а не завтра. К такому неутешительному выводу пришел региональный Роспотребнадзор, изучив статистику эндокринных заболеваний, в том числе связанных с йодной недостаточностью. За последние пять лет количество поставленных диагнозов выросло на 21,5%.

В списке территорий, где болеют чаще всего, очень много сельских районов - Багаевский, Боковский, Веселовский, Зерноградский, Кагальницкий, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Милютинский, а также Морозовский, Мясниковский, Орловский, Обливский. Есть и города - Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Новошахтинск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Шахты.

- В результате изучения фактического питания по данным анкет у 2 039 мужчин и 2 485 женщин в суточном рационе отмечается однообразие потребляемых пищевых продуктов, - сообщает Роспотребнадзор, добавляя, что рацион не сбалансирован по микро- и макронутриентному составу.

Многие никак не используют биологические добавки (88 % мужчин и 83% женщин), витамины (соответственно, 84% и 74%), йодированную соль (соответственно, 69% и 61%). Причин тому несколько, одна из них - падение доходов. У людей просто нет денег на качественное питание (стали больше есть недорогие каши и макароны) и эффективные витамины.

Комментирует действительный член национального российского общества диетологов Наталья Хоронько (Ростов-на-Дону)

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СРОЧНО МЕНЯТЬ РАЦИОН И ДВИГАТЬСЯ!

На вопрос: «Что делать?» ответа три - следить за весом и питанием и регулярно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя вычислить болезнь, ну и больше заниматься спортом, ведь, как известно, движение - это жизнь.

- Надо изменить рацион за счет традиционных пищевых продуктов, - советуют специалисты. - Использовать в питании ежедневно не менее 20-30 различных продуктов из всех групп с учетом уменьшения потребления продуктов, содержащих много белков и жиров, и увеличения продуктов, где сложные углеводы.

Не будут лишними биологически активные добавки и витаминно-минеральные препараты.

ВАЖНО!

К основным источникам микроэлементов относятся следующие пищевые продукты по содержанию

* железа - говяжья печень, красное мясо, болгарский перец, чернослив, капуста;

*калия - картофель, чернослив, курага, изюм, шпинат, орехи, морская капуста;

* кальция - молоко, сыр; йода - рыба, морская капуста, картофель, грибы, клубника;

* магния - шпинат, бобовые, шоколад, бананы;

* марганца - мясо, грибы, орехи, ячневая крупа;

* цинка - мясо, устрицы, орехи; меди - печень, морепродукты, орехи, гречка, рис;

* фосфора - рыба, мясо, сыр, творог; селена - печень, почки, морепродукты и орехи.

КОНКРЕТНО

На какие симптомы обратить внимание:

* Увеличение или уменьшение массы тела (при условии правильного сбалансированного питания);

* повышенный рост волос на теле, чрезмерная жирность или сухость кожи, угревые высыпания;

* повышенное потоотделение (даже при выполнении незначительных физических нагрузок);

* нарушение работы сердца (учащенное сердцебиение и одышка);

* повышение температуры тела без особо видимых на то причин;

* чрезмерный рост разных частей тела - непропорционально большие конечности или другие части тела говорят о нарушениях в работе эндокринной системы;

* ухудшение памяти - забывчивость или развитие склероза указывает на дисбаланс в организме человека;

* ухудшение зрения - происходит резкая потеря зрения при отсутствии на то видимых причин;

* постоянное чувство жажды.

ВНИМАНИЕ! Самая интересная и оперативная информация на радио "КП-Ростов" 89,8 FM

ИСТОЧНИК KP.RU

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