2019-08-25T09:35:07+03:00
Общество

Известный телеведущий Дмитрий Дибров вместе с супругой попали в аварию

Это случилось в Подмосковье, когда ростовчане катались на мотоцикле
Ольга КУПОРОВА
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Супруги Дибровы попали в аварию. Фото: профиля polinadibrovaСупруги Дибровы попали в аварию. Фото: профиля polinadibrova
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Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга попали в аварию. Это случилось, когда они катались на мотоцикле в Подмосковье. Подробности происшествия рассказала Полина Диброва в своем Инстаграме. Как оказалось, авария случилась в пятницу, 23 августа. Мотоциклом управлял телеведущий, который в какой-то момент потерял контроль. Но все живы и здоровы.

- Врезались в Дерево. Или оно в нас, - написала ростовчанка. - Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребенка как отрезало.

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Вчера врезались в Дерево Или оно в нас Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало Боюсь высоту и скорость #ПолинаДиброва #Мамавкубе
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В социальных сетях попросили известную пару быть осторожнее с экстремальным отдыхом, все-таки они многодетная пара, а это большая ответственность перед малышами.

Дибровы уже несколько лет живут в Валдае, но регулярно бывают в Ростове-на-Дону, где у них живут родители и близкие. Последний раз они наведывались в донскую столицу в начале мая, о чем активно рассказали подписчики, публикуя снимки с отдыха.

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Без приключений мы не можем.
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Напомним, супруги поженились десять лет назад, воспитывают троих сыновей - Александра, Федора и Илью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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