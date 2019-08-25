Известный телеведущий Дмитрий Дибров вместе с супругой попали в аварию

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга попали в аварию. Это случилось, когда они катались на мотоцикле в Подмосковье. Подробности происшествия рассказала Полина Диброва в своем Инстаграме. Как оказалось, авария случилась в пятницу, 23 августа. Мотоциклом управлял телеведущий, который в какой-то момент потерял контроль. Но все живы и здоровы.

- Врезались в Дерево. Или оно в нас, - написала ростовчанка. - Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребенка как отрезало.

polinadibrova Вчера врезались в Дерево Или оно в нас Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало Боюсь высоту и скорость #ПолинаДиброва #Мамавкубе

В социальных сетях попросили известную пару быть осторожнее с экстремальным отдыхом, все-таки они многодетная пара, а это большая ответственность перед малышами.

Дибровы уже несколько лет живут в Валдае, но регулярно бывают в Ростове-на-Дону, где у них живут родители и близкие. Последний раз они наведывались в донскую столицу в начале мая, о чем активно рассказали подписчики, публикуя снимки с отдыха.

polinadibrova Без приключений мы не можем.

Напомним, супруги поженились десять лет назад, воспитывают троих сыновей - Александра, Федора и Илью.

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