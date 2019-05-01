2019-05-01T17:37:25+03:00
Общество

Вот это лещ! В Ростове-на-Дону телеведущий Дмитрий Дибров похвастался чебаком

Поклонники оценили рыбину
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Дмитрий Дибров вместе с супругой и детьми приехал на родину. Фото: polinadibrovaДмитрий Дибров вместе с супругой и детьми приехал на родину. Фото: polinadibrova
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Семья Дибровых в полном составе приехала в Ростов-на-Дону, чтобы провести время с родными. Судя по страницам в социальных сетях, они отлично отдыхают. Полина Диброва вместе с мальчиками навестила бабушку, а затем наелась шашлыков. А вот 59-летний Дмитрий Дибров, будучи коренным жителем донской столицы и казаком, ударил по рыбе.

- По-русски это называется леш. По-казачьи чебак. Но это особый, так называемый цимлянский чебак, - написал телеведущий на своей странице, выложив снимок. - Одним словом, на Родине.

Поклонники оценили размер рыбины (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Добрый чебак», «Як лопата!», «Очннь вкусные Цимлянские лещи», «Вкуснотища».

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По-русски это называется леш. По-казачьи чебак.
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Напомним, супруги поженились десять лет назад, воспитывают троих сыновей - Александра, Федора и Илью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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