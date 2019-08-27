2019-08-27T12:08:21+03:00
Общество

Экс-мэр Красного Сулина отправлен в СИЗО на два месяца по делу о фиктивных госконтрактах

Почти одновременно с Юрием Голубовым был задержан его бывший подчиненный – начальник управления муниципальными заказами
Александр СТЕПАНОВ
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Юрий Голубов возглавлял администрацию Красного Сулина пять лет. Фото: соцсетиЮрий Голубов возглавлял администрацию Красного Сулина пять лет. Фото: соцсети
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В Ростовской области раскручивается новое коррупционное дело. Вслед за экс-главой администрации Красного Сулина Юрием Голубовым задержан его бывший подчиненный, выступавший его самым доверенным лицом в мэрии этого 40-тысячного города, Михаил Жегляков, руководившим управлением муниципального контракта.

Спецоперацию проводили оперативники регионального управления ФСБ.

- Как считает следствие, Голубов и Жегляков действовали в составе группы, - сообщил «Комсомольской правде» источник в силовых структурах. – Речь идет о хищениях бюджетных средств при отработке контрактов по благоустройству Красного Сулина: это касается, в частности, вопросов благоустройства, содержания дорог и инженерных сетей, и так далее.

По его словам, во главе схемы стоял Голубов – по крайней мере, так она «вырисовывается» на данный момент, а Жегляков, который не только был директором управления муниципального заказа, но еще и возглавлял в разное время ряд муниципальных предприятий, выступал в качестве «переговорщика» с конкретными фирмами и организациями.

Известно также, что в ведомстве, которым руководил Жегляков, была изъята рабочая документация за тот период, в течение которого, по данным следственных органов, длилась противоправная деятельность – то есть за пять лет, с 2013 по 2018 года.

- В настоящее время оба задержаны в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения», - отметил источник «КП».

В Красносулинском районном суде уточнили, что экс-мэр арестован на два месяца – до 22 октября.

Юрий Голубов возглавлял администрацию Красного Сулина с 2013-го, а год назад, после неоднократной критики в его адрес со стороны контролирующих и надзорных органов, он подал в добровольную отставку.

Ранее, напомним, «Комсомольская правда» сообщала о том, что на восемь лет за крупную взятку осуждена экс-замглавы Зверево Альбина Порошина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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