Избивали и угрожали: под Ростовом освободили 14 рабов, которые пахали в полях

Дом на окраине Батайска таковым назвать невозможно. Разбитая старая хата, кое-где вместо стекол пленка, ряды самодельных двухярусных кроватей. Страшная вонь, старая одежда, туалет на улице, вместо душа - тазик. Еда дешевая, скорее объедки со стола хозяев, пластиковые бутылки из под суррогата. Коммуна рабов в паре километров от города-миллионика. Все бесправные, полупьяные и испуганные.

- На данный момент по подозрению в преступлении задержаны двое, - рассказали в правоохранительных органов. - Они подыскивали бездомных на вокзалах, предлагали работу и крышу над головой. Кто-то соглашался сам, кого-то избивали и отбирали документы.

Рабовладельцы - цыганская семья фермеров. Каждый день они заставляли бездомных обрабатывать поля, выращивать лук, капусту, кукурузу. Юридически это звучит так: «незаконно удерживали и безвозмездно использовали их труд».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/728644" frameborder="0"></iframe> Под Ростовом задержали рабовладельцев.

- Потерпевшие содержались в помещении, где отсутствовали надлежащие условия для проживания и питания, при этом в отношении них высказывались угрозы применения насилия и изымались документы, удостоверяющие личность, - пояснили в СУ СК России по РО. - Фактически пребывая в состоянии рабства, люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях и иных объектах, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались злоумышленниками.

Подозреваемые жили в куда лучших условиях. Фото: стоп-кадр видео

В коммуне жили 14 человек, но, как рассказали сами бездомные, число колебалась - кто-то убегал, махнув рукой на документы, а на «смену» привозили новых бесправных батраков.

Уголовное дело возбуждено по статье 127.2 УК РФ «Использование рабского труда». Как сообщил источник в полиции, задержаны еще не все из тех, кто участвовал в схеме.

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