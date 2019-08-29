Операция «Школа»: в Ростове-на-Дону пожарные дали добро на открытие всех учебных учреждений

На Дону завершилась массовая проверка школ. Сотрудники МЧС, убедившись в том, что работают пожарные сигнализации, не закрыты пути эвакуации, а педагоги знают основные правила поведения при происшествиях, дали добро на открытие.

- Начнем с цифр: в рамках операция «Школа» проверено 1 147 образовательных учреждений в области, - рассказал в эфире радио «КП» - Ростов» (89,8 FM) Игорь Тягненко, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области. - Установлено более трех тысяч нарушений. Это, к примеру, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, неисправность электросетей, отсутствие необходимого количества первичных средств пожаротушения, то есть огнетушителей и неисправность сигнализации.

Наша задача не столько выписать, к примеру, штраф, сколько помочь учреждениям увидеть недостатки, чтобы учебный год прошел без происшествий. Мы приходим, видим, к примеру, что выход заперт, или случайно закрасили датчик сигнализации либо повредили систему оповещения, даем рекомендации исправить ситуацию, чтобы потом родители смело могли вести своих детей в классы.

Итоги операции "Школа" в Ростове-на-Дону 00:00 00:00

Игорь Тягненко стал гостем студииФото: Ирина ПОТЕРЯ

- Каков процент вашего «добра» школам?

- Хочу пояснить, что мы проверяем не только средние учебные учреждения, но и детсады, музыкальные школы, спортивные клубы, а также организации, где проходят обучение сироты и дети, которые остались без попечения родителей. На данный момент (эфир был 27 августа) устранено 98% от общего количества выявленных нарушений.

- Скажите, подготовка в Ростове как-то отличается в целом от ситуации по донскому региону?

- В донской столице достаточно много школ - 105, они большие, соответственно, их посещают не 20-30 детей, а иногда свыше тысячи. Отсюда наше особое пристальное внимание. Но в целом, подготовка прошла спокойно, приняты 96 школ, в остальных девяти проходит капитальный ремонт, то есть дети их посещать пока не будут.

- Во многих семьях есть традиции ходить в день знаний в кинотеатр, кафе, торговый центр. Не дай бог, но всякое может случиться. Как действовать, если начался пожар в большом здании?

- Спасибо, хороший вопрос. Соблюдение правил безопасности никогда лишним не бывает и часто спасает жизни людей. Я всегда советую при входе, к примеру, в кинотеатр или торговый центр обратить внимание на план эвакуации, можно даже сфотографировать, чтобы понимать, в какую сторону двигаетесь и как будете возвращаться. Если начался пожар, валит дым, соответственно, уходить нужно в противоположную сторону. Как я уже сказал, противостоять бегущей толпе не следует - могут задавить. Если у вас есть ощущение, что вам надо в другую сторону, постарайтесь выйти из толпы, к примеру, прижавшись к стене. Держите детей всегда впереди! Помните, что дым распространяется поверху, то есть следует двигаться ближе к полу. Учитывая, насколько едкий дым от горения современных облицовочных материалов, сразу же прикрывайте рот платком, элементом одежды - порвите рубашку, юбку, кофту.