2019-08-29T18:18:43+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Северном мужчина в медицинской маске нападал на девушек

Полицейские просят отозваться потерпевших
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемый в нападении на ростовчанокПодозреваемый в нападении на ростовчанокФото: ГУ МВД России по РО
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В Ростове-на-Дону задержали 26-летнего мужчину, который, как считают полицейские, держал в страхе жительниц спальных районов города.

- В течение недели в полицию поступило сразу несколько заявлений от ростовчанок, - пояснили в ГУ МВД России по РО. - Они рассказывали очень похожие истории: на улице или на лестничной клетке многоэтажки на них нападал мужчина, забирал украшения и деньги.

Судя по описанию пострадавших, действовал один человек - субтильный парень невысокого роста с темными волосами. В спальных районах усилили дежурство и задержали возможного подозреваемого. Это 26-летний житель Новочеркасска, который ранее был судим за серию грабежей.

Есть подозрения, что он совершил как минимум пять нападений (общая сумма похищенного - свыше полумиллиона рублей). Оперативники не исключают, что преступлений значительно больше, потому просят потерпевших отозваться.

Напомним, в последнее время медицинские маски стали излюбленным предметом конспирации грабителей. Этой зимой, во время эпидемии гриппа, по городу прокатилась волна преступлений, во время совершения которых злоумышленники скрывали лица марлевыми масками.

ВНИМАНИЕ!

Если вы пострадали от действий данного гражданина, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить «02»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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