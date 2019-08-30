2019-08-30T19:37:01+03:00
Общество

Стреляют и взрывают: в Таганроге киношники снимают фильм про диверсантов и Черное море

Сотрудники МЧС за кадром - следят за безопасностью
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
paveltrubiner_officialpaveltrubiner_official
Изменить размер текста:

Таганрог стал съемочной площадкой для нового военного фильма режиссера Сергея Щербина («Сын отца народов», «За три дня до любви», «Восхождение на Олимп»). Уже неделю в городе слышится: «Стоп! Снято!», а местные жители в социальных сетях делятся снимками с известными актерами (в главных ролях - Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Юрий Цурило).

Действия фильма происходят в Новороссийске в 1944 году. После освобождения города в нем стали работать диверсионные группы. Задача главного героя - найти и уничтожить школу, где готовят диверсантов.

paveltrubiner_officialpaveltrubiner_official
paveltrubiner_official
1811 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Питерский режиссер выбрал Таганрог по ряду причин, главные из них – атмосферные старинные постройки первой половины 20 века (в том числе заброшенные здания) и залив Азовского моря. Именно там сейчас снимаются батальные сцены.

oldkavilochkaoldkavilochka
Мои парни.... и Паша #фотоспашей #черноеморе
5432 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Съемки в Таганроге будут длиться до 10 сентября, а сам фильм планируют показать в преддверии 75-летия Дня Победы.

oldkavilochkaoldkavilochka
Хотела на море?! Вывезли на море!!!! #моянепыльнаяработа #играюкакмогу #черноеморе
10498 отметок «Нравится»58 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мае студия Никиты Михалкова сняла в Таганроге фильм-катастрофу про пожарных

Основные съемки прошли в аэропорту "Таганрог-Южный". Главными героями стали шесть пожарных, которые должны спасти от огня маленькую деревню. На земле и в воздухе в кадре засветились сотрудники МЧС и "Авиалесоохраны", а также их спецтехника: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
В Ростове-на-Дону вооруженный преступник ограбил кассира металлобазы
Земельные участки у пострадавших от страшного пожара вблизи Театральной площади выкупят по рыночной цене
Мэрия Ростова-на-Дону расторгла контракт с перевозчиком по маршрутам №40-МТ и №11
ЮФУ вошел в ТОП-10 вузов страны, получивших наибольшее количество грантов Президента РФ
В Ростовской области аварийность на дорогах с начала года сократилась почти на четверть
На жителя Таганрога завели уголовное дело после аборта школьницы
Ростов-на-Дону попал в список десяти лучших городов России для автопутешествий
ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
Новым руководителем управления по делам ГО и ЧС назначен генерал-майор из Астрахани
Главным режиссером музтеатра Ростова-на-Дону назначили Павла Сорокина