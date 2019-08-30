Стреляют и взрывают: в Таганроге киношники снимают фильм про диверсантов и Черное море

Таганрог стал съемочной площадкой для нового военного фильма режиссера Сергея Щербина («Сын отца народов», «За три дня до любви», «Восхождение на Олимп»). Уже неделю в городе слышится: «Стоп! Снято!», а местные жители в социальных сетях делятся снимками с известными актерами (в главных ролях - Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Юрий Цурило).

Действия фильма происходят в Новороссийске в 1944 году. После освобождения города в нем стали работать диверсионные группы. Задача главного героя - найти и уничтожить школу, где готовят диверсантов.

Питерский режиссер выбрал Таганрог по ряду причин, главные из них – атмосферные старинные постройки первой половины 20 века (в том числе заброшенные здания) и залив Азовского моря. Именно там сейчас снимаются батальные сцены.

oldkavilochka Мои парни.... и Паша #фотоспашей #черноеморе

Съемки в Таганроге будут длиться до 10 сентября, а сам фильм планируют показать в преддверии 75-летия Дня Победы.

oldkavilochka Хотела на море?! Вывезли на море!!!! #моянепыльнаяработа #играюкакмогу #черноеморе

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