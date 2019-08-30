2019-08-30T19:32:50+03:00
Общество

Под Ростовом горит сухая трава на площади 1,5 га

Огонь тушат 40 человек
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет. Фото: пресс-служба МЧС РоссииУгрозы распространения пожара на населенные пункты нет. Фото: пресс-служба МЧС России
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В пятницу, 30 августа, в Азовском районе Ростовской области загорелась сухая трава на площади 1,5 га. Как сообщили в региональной службе МЧС, пожар произошел около 16 часов в поселке Овощной хуторе Усть-Койсуг.

Сейчас на месте работают 40 пожарных и 14 единиц техники от МЧС и РСЧС. Совместными силами они пытаются устранить возгорание.

- Угрозы распространения пожара на населенные пункты, находящиеся неподалеку, нет. В настоящее время тушение пожара продолжается, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Стоит отметить, что в Ростовской области до конца месяца действует режим чрезвычайной пожароопасности. Дончан просят быть благоразумными, в частности, воздержаться от разведения костров на природе; быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, а главное - не выжигать сухую траву и камыш.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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