Под Ростовом горит сухая трава на площади 1,5 га

В пятницу, 30 августа, в Азовском районе Ростовской области загорелась сухая трава на площади 1,5 га. Как сообщили в региональной службе МЧС, пожар произошел около 16 часов в поселке Овощной хуторе Усть-Койсуг.

Сейчас на месте работают 40 пожарных и 14 единиц техники от МЧС и РСЧС. Совместными силами они пытаются устранить возгорание.

- Угрозы распространения пожара на населенные пункты, находящиеся неподалеку, нет. В настоящее время тушение пожара продолжается, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Стоит отметить, что в Ростовской области до конца месяца действует режим чрезвычайной пожароопасности. Дончан просят быть благоразумными, в частности, воздержаться от разведения костров на природе; быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, а главное - не выжигать сухую траву и камыш.

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