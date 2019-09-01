В Калмыкии годовалый малыш умер, отравившись ядохимикатами

В селе Яшалта в республике Калмыкия произошла трагедия. Семья отравилась ядохимикатами, которыми, по предварительным данным, было обработано зерно в амбаре.

Вечером 31 августа 2019 года троим детям и супруге главы семейства, который обрабатывал подсобное помещение, стало плохо.

На место сразу же выехали врачи. Самый младший ребенок, возраст которого был один год, умер по дороге в больницу. Двое других детей находятся в реанимации. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

- В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Проводятся все необходимые судебные экспертизы, - сообщили в СУ СК по Калмыкии.

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.