2019-09-01T16:31:32+03:00
Происшествия

В Калмыкии годовалый малыш умер, отравившись ядохимикатами

Еще двое детей находятся в больнице
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
Ребенок скончался в карете скорой помощиРебенок скончался в карете скорой помощиФото: Архив КП
Изменить размер текста:

В селе Яшалта в республике Калмыкия произошла трагедия. Семья отравилась ядохимикатами, которыми, по предварительным данным, было обработано зерно в амбаре.

Вечером 31 августа 2019 года троим детям и супруге главы семейства, который обрабатывал подсобное помещение, стало плохо.

На место сразу же выехали врачи. Самый младший ребенок, возраст которого был один год, умер по дороге в больницу. Двое других детей находятся в реанимации. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

- В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Проводятся все необходимые судебные экспертизы, - сообщили в СУ СК по Калмыкии.

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24