«Обратно не вернем, даже не надейтесь!»: в Ростове-на-Дону нашли семью невезучему псу Ромке, брошенному умирать в новогоднюю ночь

Счастье приходит к тому, кто в него верит и ждет. Ромка - маленькая дворняга, которой ну просто до фатального не везло. Все началось с того, что его щенком выбросили на улицу прямо в новогоднюю ночь. А в течение восьми месяцев приезжавшие именно за ним в приют люди все пять раз забирали других питомцев. Но вот теперь и этот паренек, наконец, обрел свой собственный долгожданный дом и любящих хозяев.

- Я очень благодарна «Комсомолке». И сейчас, когда смотрю на счастливые глаза Ромочки, слезы сами катятся, - говорит Надежда, которая сначала спасла собаку от голода и холода, а потом писала посты в соцсетях в надежде помочь бедолаге.

Таким Ромку нашли под Рождество.Фото: Личный архив героя публикации

ДОБРОТА В РОЖДЕСТВО

Эта история началась для Ромки и Надежды под Рождество. По дороге в магазин ростовчанка увидела на улице маму-таксу с щенками и решила подкормить. Но женщина явно не ожидала настолько зверского аппетита у животных. А потому решила проследить за семейством, которое, как оказалось, обитало в многоэтажке неподалеку. Соседи рассказали, что собак выбросили на улицу прямо в новогоднюю ночь.

В Сочельник Надежда твердо решила пристроить их. Сердобольная женщина понимала, что для ее небольшой квартирки на Северном, в которой уже жили животные, появление еще четырех щенков и их родительницы стало бы настоящим испытанием. Поэтому сначала устроила собачью семью на передержку, а потом стала оставлять посты в соцсетях - вдруг неравнодушные откликнутся и заберут бедолаг к себе домой.

А таким он вырос за 8 месяцев.Фото: Личный архив героя публикации

ВСЕМ ХОТЕЛОСЬ МАЛЕНЬКИХ И КОМНАТНЫХ

Интересно, что живые глазенки именно Ромки притягивали все новых и новых хозяев. Но когда они приезжали за ним, то забирали сначала братика и сестричек, а потом и саму маму. За несколько месяцев Ромка так вымахал, что стал больше всех своих родственников. Говорят, всем хотелось маленьких и комнатных. Когда Ромке исполнилось восемь месяцев, а он так и остался ростом всего-то до человеческого колена, за ним снова приехали потенциальные владельцы. Вот только и они взяли на этот раз другую собаку из соседнего вольера.

- Слишком любит людей, а нам нужен сторожевой, - только и объяснили они свой выбор. И Ромка снова остался один. Он по-прежнему тянулся лапками к каждому, выпрашивая похвалу и ласковое слово. И только после того, как его история была опубликована в «Комсомолке», тот, кого ждал Ромка, нашелся.

Теперь Ромка живет в новом доме.Фото: Личный архив героя публикации

«ЕМУ НАДО БЫЛО ДОЖДАТЬСЯ НАС, А НАМ УЗНАТЬ ПРО НЕГО»

- Мы прочли эту историю про Ромку в «Комсомольской правде», - рассказал Иван Куц, хозяин пса Ромки. - Пройти мимо его истории было просто невозможно. Его уже столько раз предавали. Сколько парню страдать?! И мы подумали: ну, должно же ему когда-то повезти! Тем более, что и возможность взять его к себе была - у нас как раз частный дом. И нам было непринципиально, чтобы он был сторожевым. Хочу сказать, что мы ни на минуту не пожалели. Ромка - удивительный пес. С ним вообще нет никаких проблем. Наверное, ему надо было дождаться нас, а нам узнать про него.

Вот уже больше недели пес живет в новой семье.

- У Ромки теперь, действительно, замечательная семья, - говорит Надежда корреспонденту «Комсомолки». - Я верила, что для него найдутся теплые руки. Уже после первого дня Иван мне написал: «Обратно не вернем, даже не надейтесь!» А я только рада. Теперь мне присылают видео с Ромкой. А я каждый раз смотрю на них и плачу от счастья. Недаром говорят: «Не родись красивым, а родись счастливым». И невезучий, как оказалось Ромка, тоже из счастливых. Просто, наверное, он ждал и, наконец, дождался своего человека.

Вот уже больше недели пес живет в новой семье.Фото: Личный архив героя публикации

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«Его уже столько раз предавали!»: В Ростове-на-Дону ищут хозяина невезучему псу Ромке, брошенному умирать на улице в новогоднюю ночь

История про трогательного пса Ромку появляется в соцсетях Ростова-на-Дону с завидной регулярностью. Щенку ну просто катастрофически не везет на новых хозяев: пять раз, когда приезжали за малышом, забирали кого-то другого.

- Не родись красивый, а родись счастливый, - говорят волонтеры и просто разводят руками. Все восемь месяцев они верят: свой человек обязательно найдется и заберет Ромочку к себе.

А пока малыш тянет лапки сквозь прутья железной клетки, выпрашивая прикосновение, и ждет. Ждет, когда, наконец, найдется тот, кому он сможет подарить всю свою нерастраченную любовь и ласку. (подробности)