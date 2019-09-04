В Ростове-на-Дону первую красавицу города выберут 13 сентября
Совсем скоро в Ростове-на-Дону состоятся выборы первой красавицы. Они пройдут в донской столицы 13 сентября. Девушкам предстоит рассказать о себе в конкурсе «Визитка», выйти на сцену в вечерних платьях и купальниках, а также продемонстрировать свои творческие способности.
Как рассказали в «Имидж-центре», победительниц будет несколько - «Ростовская красавица», «Донская красавица» и «Мисс Ростов». И у каждой будет шанс попробовать свои силы на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия», финал которого проходит весной в Москве.
А пока девушки готовятся к важному испытанию в жизни, у наших читателей есть возможность рассмотреть каждую, чуть позже узнав - совпадет ли их мнение с членами компетентного жюри.
КОНКРЕТНО
За корону первой красавицы Ростова-на-Дону будут бороться...
Дарья Толчина
Дарья Толчина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Анастасия Новичкова
Анастасия Новичкова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Анна Гурина
Анна Гурина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Юлия Максименко
Юлия Максименко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Яна Кандейкина
Яна Кандейкина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
София Мизерная
София Мизерная. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Даниэла Богуславская
Даниэла Богуславская. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Александра Волова
Александра Волова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
На титул «Донской красавицы» претендуют...
Оксана Рябыш
Оксана Рябыш. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Алина Польская
Алина Польская. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
София Малова
София Малова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Алина Ефимова
Алина Ефимова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Аделина Кропива
Аделина Кропива. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Яна Волощенко
Яна Волощенко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Эвелина Голубова
Эвелина Голубова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Виктория Попова
Виктория Попова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
Дарья Нестеренко
Дарья Нестеренко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
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