2019-09-04T17:31:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону первую красавицу города выберут 13 сентября

У победительницы будет шанс отправиться на конкурс «Мисс Россия» [фото участниц]
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В прошлом году "Мисс Ростов" признали Елену Разинкову, которая вошла в ТОП-10 самых красивых девушек страны. Фото: личный архив красавицы.В прошлом году "Мисс Ростов" признали Елену Разинкову, которая вошла в ТОП-10 самых красивых девушек страны. Фото: личный архив красавицы.
Изменить размер текста:

Совсем скоро в Ростове-на-Дону состоятся выборы первой красавицы. Они пройдут в донской столицы 13 сентября. Девушкам предстоит рассказать о себе в конкурсе «Визитка», выйти на сцену в вечерних платьях и купальниках, а также продемонстрировать свои творческие способности.

Как рассказали в «Имидж-центре», победительниц будет несколько - «Ростовская красавица», «Донская красавица» и «Мисс Ростов». И у каждой будет шанс попробовать свои силы на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия», финал которого проходит весной в Москве.

А пока девушки готовятся к важному испытанию в жизни, у наших читателей есть возможность рассмотреть каждую, чуть позже узнав - совпадет ли их мнение с членами компетентного жюри.

КОНКРЕТНО

За корону первой красавицы Ростова-на-Дону будут бороться...

Дарья Толчина

Дарья Толчина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Дарья Толчина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Анастасия Новичкова

Анастасия Новичкова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Анастасия Новичкова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Анна Гурина

Анна Гурина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Анна Гурина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Юлия Максименко

Юлия Максименко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Юлия Максименко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Яна Кандейкина

Яна Кандейкина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Яна Кандейкина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

София Мизерная

София Мизерная. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

София Мизерная. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Даниэла Богуславская

Даниэла Богуславская. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Даниэла Богуславская. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Александра Волова

Александра Волова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Александра Волова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

На титул «Донской красавицы» претендуют...

Оксана Рябыш

Оксана Рябыш. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Оксана Рябыш. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Алина Польская

Алина Польская. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Алина Польская. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

София Малова

София Малова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

София Малова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Алина Ефимова

Алина Ефимова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Алина Ефимова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Аделина Кропива

Аделина Кропива. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Аделина Кропива. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Яна Волощенко

Яна Волощенко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Яна Волощенко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Эвелина Голубова

Эвелина Голубова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Эвелина Голубова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Виктория Попова

Виктория Попова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Виктория Попова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Дарья Нестеренко

Дарья Нестеренко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Дарья Нестеренко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Ростов-на-Дону» 2018: самой красивой девушкой Ростова-на-Дону признали Елену Разинкову

- Мне никто не верит, но в детстве я была полной, - рассказывает она. - Хотя часто слышу от людей: «Ты просто родилась такой красивой». На самом деле нет. Я сама себя сделала, похудев на пятнадцать (!) килограммов. Я была полным и несуразным ребенком, а после 14 лет пришло прозрение и понимание сути. Я поняла, что в нашем мире нужно еще и хорошо выглядеть, потому что встречают по одежке.

- Как Вам удалось сбросить вес?

- Отказываться от чего-то не пришлось. Ем все. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За два года в Ростовской области построят 47 детских садов
В Ростове-на-Дону планируют построить самое большое в стране колесо обозрения
В Ростовской области Лихорадкой Западного Нила заболели полсотни человек
В Ростове-на-Дону жители центра, Северного и Западного на три дня останутся без горячей воды
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
День без автомобиля: ростовчане пересядут на велосипеды 22 сентября
Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова
Компьютерная школа мехмата ЮФУ открылась и ждёт учеников
Шесть газозаправочных станций построят в Ростовской области
Под Ростовом пара молодых людей напала на пенсионера с ножом и газовым баллончиком
Модель Анастасия Костенко раскрыла подробности беременности вторым ребенком
Первый этап проекта «Цифровая ипотека» запускает ВТБ
В Ростове-на-Дону нашли пакет с гильзами времен ВОВ во дворе детского сада
В Ростове-на-Дону выложили из свечей слово «Нет» в память о жертвах теракта в Беслане
Экс-полицейский из Ростова-на-Дону предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
Весы чуть не треснули: Полина Диброва испортила фигуру за лето
Экс-защитник «Локомотива» Николай Поярков стал игроком ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
День трех девяток: в Ростовской области более 230 пар заключат брак
Капитан «Ростова» сыграет в сборной Исландии
В 1,5 раза увеличилось количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд
В Ростовской области погибла пятилетняя девочка, на которую упала бетонная плита
Ростов-на-Дону вошел в десятку городов с самыми алчными женщинами
Спасатели помогли двум парням, плывшим по Дону на самодельном плоту
Главный тренер ростовского футбольного клуба СКА Геннадий Степушкин ушел в отставку
Пассажир напал на стюардессу самолета Ростов-Владикавказ из-за замечания
В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь
В Ростове-на-Дону начали проектировать вторую дорогу к Суворовскому