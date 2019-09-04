В Ростове-на-Дону первую красавицу города выберут 13 сентября

Совсем скоро в Ростове-на-Дону состоятся выборы первой красавицы. Они пройдут в донской столицы 13 сентября. Девушкам предстоит рассказать о себе в конкурсе «Визитка», выйти на сцену в вечерних платьях и купальниках, а также продемонстрировать свои творческие способности.

Как рассказали в «Имидж-центре», победительниц будет несколько - «Ростовская красавица», «Донская красавица» и «Мисс Ростов». И у каждой будет шанс попробовать свои силы на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия», финал которого проходит весной в Москве.

А пока девушки готовятся к важному испытанию в жизни, у наших читателей есть возможность рассмотреть каждую, чуть позже узнав - совпадет ли их мнение с членами компетентного жюри.

КОНКРЕТНО

За корону первой красавицы Ростова-на-Дону будут бороться...

Дарья Толчина

Дарья Толчина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Анастасия Новичкова

Анастасия Новичкова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Анна Гурина

Анна Гурина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Юлия Максименко

Юлия Максименко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Яна Кандейкина

Яна Кандейкина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

София Мизерная

София Мизерная. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Даниэла Богуславская

Даниэла Богуславская. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Александра Волова

Александра Волова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

На титул «Донской красавицы» претендуют...

Оксана Рябыш

Оксана Рябыш. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Алина Польская

Алина Польская. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

София Малова

София Малова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Алина Ефимова

Алина Ефимова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Аделина Кропива

Аделина Кропива. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Яна Волощенко

Яна Волощенко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Эвелина Голубова

Эвелина Голубова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Виктория Попова

Виктория Попова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Дарья Нестеренко

Дарья Нестеренко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

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