Депутаты Госдумы от Ростовской области предложат изменить механизм финансирования нацпроектов с учетом регионов

Собственно, пути парламентариев регионального и федерального уровня пересекаются регулярно: депутаты Госдумы, например, часто посещают заседания Законодательного собрания Ростовской области, а представители ЗС РО не редко выступают с докладами в ГД РФ, плюс проходят их совместные приемы населения, рабочие поездки и так далее.

Но в этот раз решено было провести именно масштабную рабочую встречу, на которую собрались сразу девять депутатов Госдумы и руководители и представители всех комитетов Заксобрания, чтобы, во-первых, сверить «законодательные часы», а во-вторых, обменяться мнениями по насущным вопросам, решение которых важно и для Ростовской области, и для всей России в целом.

- Без взаимодействия с федеральным уровнем мы не сможем решить значительное число проблемных вопросов, волнующих наших жителей, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. - Важно, чтобы депутаты Государственной думы были полностью в курсе вот этой повестки дня жизни региона.

Впрочем, подчеркнул он, ростовское представительство в Москве, на Охотном Ряду, выглядит весьма солидно и мнение его является весомым, поэтому у депутатов Госдумы от Ростовской области получается лоббировать интересы региона.

Вместе с тем, есть ряд непростых моментов.

- Ключевыми вопросами для нас, безусловно, являются вопросы реализации национальных проектов, - пояснил Ищенко. - Вся страна приступила к этой работе, первые шаги сделаны, уже есть возможность провести промежуточные итоги. И мы понимаем, что мы готовы реализовывать больше в Ростовской области, но очень важно понимать как федерация видит свою работу с регионами с точки зрения финансирования, государственных инвестиций, развития образования и медицины.

Во встрече приняли участие девять парламентариев Госдумы и руководители комитетов ЗС РО и их замы. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

В Государственной думе, к слову, это понимают. И держат руку на пульсе, видя сложности, с которыми сталкиваются исполнители в субъектах Федерации при реализации нацпроектов в сфере образования, здравоохранения и так далее.

- Мы понимаем, что Ростовская область, к примеру, готова их выполнять, но сегодняшние законодательные механизмы не позволяют сделать этого в полной мере, - отметил депутат ГД РФ Виктор Водолацкий. - Да, Федерация готова выделять деньги на строительство новых школ, детсадов и больниц, но ведь нужны предварительно средства на софинпансирование, оплату госэкспертизы, проведение инженерных коммуникаций, а их не хватает. Поэтому нам нужно менять механизм финансирования национальных проектов с учетом возможностей регионов, поскольку на сегодняшний день нет этих 10 процентов на софинансирование. И мы этот вопрос поставим в Госдуме.

Однако большинство вопросов, затронутых в ходе общения депутатов ЗС и ГД, касалось конкретных тем.

Так, одним из моментов, на которые донские парламентарии попросили обратить внимание своих федеральных коллег, стало внедрение единых стандартов и четкой системы финансирования детского питания в школах.

- Не секрет, что в разных муниципалитетах и районах ситуация сильно различается, - рассказал спикер Законодательного собрания Ростовской области. - Объем средств, выделяемый на школьное питание зависит от муниципалитета, что неправильно. Нужны не только единые стандарты питания, но и четкое понимание, какой уровень власти регулирует эти вопросы, а какой финансирует. Потому что ребенок должен полноценно питаться на протяжении всего обучения в школе - вне зависимости от того, живет ли он в городе или в селе. Тема школьного питания должна стать этой осенью одной из приоритетных в Госдуме. У нас есть свои расчеты и анализы, которые мы представили федеральным коллегам. От питания зависит здоровье детей, а без здорового поколения школьников наши демографические перспективы под вопросом.

Представители Госдумы пообещали оказать содействие — вопросом, надо полагать, займется депутат ГД РФ Лариса Тутова.

Еще одна задача, требующая решения на федеральном уровне, касается организации льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания.

- Вопрос тянется уже долгое время, но мы все никак не можем его решить, несмотря на все усилия, - напомнил Ищенко. - С 2011-го это относится к полномочиям субъектов РФ и реализуется за счет средств регионального бюджета, а в связи с тем, что ежегодно затраты на обеспечение таких пациентов растут, оказывать качественную лекарственную помощь становится все сложнее.

Народные избранники обменялись мнениями по поводу решения наиболее важных вопросов. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Проработкой этой темы займутся парламентарии Виктор Дерябкин и Юрий Кобзев.

По сути, все, что говорили федеральным коллегам региональные депутаты (а были затронуты также темы АПК, экономики, энергетики, социальной политики), было своеобразными наказами — от одного уровня власти для другого.

Впрочем, помимо этих вопросов придется депутатам Государственной думы от Ростовской области уделить внимание и культуре: дело касается завершения реставрации музея Алфераки в Таганроге, объекту культурного наследия федерального уровня.

Спикер донского парламента уже направил обращение на имя вице-премьера Ольги Голодец с просьбой выделить на это необходимые средства (с учетом того, что в 2020-м будет отмечаться 160-летие со дня рождения Чехова, а в 2022-м — 350-летие со дня рождения Петра I), теперь нужно приложить усилия, чтобы этот вопрос был решен положительно.