Чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков набрал на выборах главы Калмыкии больше 82 процентов голосов
Избирательная комиссия Калмыкии озвучила предварительные итоги голосования на выборах главы Республики. Как рассказали там «Комсомолке», всего участие в выборах приняли свыше 111 296 человек. В итоге, беспрецедентное число голосов получил нынешний врио главы Республики Бату Хасиков. За него отдали свои голоса 82,86 процента земляков (это 92 214 человек). На втором месте кандидат - Наталья Манжикова (8, 37%). А замыкает тройку лидеров - Петр Вышкварок (3, 32%)
Самым ярким спортивным событием с его участием следует назвать бой Хасикова 28 марта 2014 года в Москве во Дворце спорта «Лужники» с Майком Замбидисом - ведь с «Железным Майком» выходил биться не просто кикбоксер «Хан Батый», а сенатор от республики Калмы
Известно, что Бату Хасиков родился в семье инженера и преподавателя, вместе с ним подрастали младший брат и сестра. Бату Сергеевич - спортсмен с мировым именем. В его копилке множество наград и титулов, в том числе Чемпиона мира по кикбоксингу. При этом он человек достаточно разносторонний - работал в милиции, примерил на себя и актерскую карьеру, поучаствовал в съемках документальных и художественных фильмов, в том числе «Бой с тенью». А с марта 2008-го стал депутатом, посвятив себя политике. Его супруга - модельер, в их семье подрастают двое детей.
Надо сказать, что 39-летний врио главы Калмыкии активно ведет свой Инстаграм. Там у него свыше 135 тысяч подписчиков. Он рассказывает о своих буднях, родных и делах. Вот что написал за несколько дней до выборов:
- Думаю, нам пора перестать быть аполитичными, равнодушными и не принимать позицию «диванных критиков». Только взяв ответственность на себя, доверив свой голос тому или иному кандидату, потом можно и нужно спрашивать с него за сделанное или обещанное, за то, в какую сторону будет меняться жизнь Калмыкии. Друзья, земляки! Ваш выбор – в ваших руках. Будьте активными, думайте, анализируйте, действуйте! Вместе мы – сила, которая может направить вверх вектор развития нашей солнечной Калмыкии.
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Самым ярким спортивным событием с его участием следует назвать бой Хасикова 28 марта 2014 года в Москве во Дворце спорта «Лужники» с Майком Замбидисом - ведь с «Железным Майком» выходил биться не просто кикбоксер «Хан Батый», а сенатор от республики Калмыкия.
Плюс в течение этого периода вышли четыре художественных фильма с его участием - «Бой с тенью 2: Реванш», «Бой с тенью 3D: Последний раунд», «Красные горы» и «Воин». (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU