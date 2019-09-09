«КП-Ростов» объявляет о старте проекта «Клиника года – 2019»

«Комсомольская правда» объявляет о старте проекта «Клиника года - 2019» в Ростове-на-Дону. «Клиника года» проводится для того, чтобы аудитория сайта как можно больше знала об имеющихся в городе возможностях профилактики и лечения различных заболеваний, проведения реабилитации и оздоровления. В России проект существует с 2014 года. А в Ростовской области конкурс пройдет уже в четвертый раз!

Как и прежде, принять участие в конкурсе смогут клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, различные медицинские центры, имеющие действующую лицензию. Они смогут познакомить ростовчан с достижениями медицины нашего региона, рассказать об особенностях своей работы и получить признание пациентов и коллег.

С 9 сентября по 9 декабря 2019 года посетители сайта KP.RU будут голосовать за лучшие, по их мнению, медицинские учреждения. По итогам народного голосования в каждой номинации определятся победители. Церемония награждения пройдет в торжественной обстановке в декабре 2019 года.

Аудитория нашего проекта исчисляется сотнями тысяч пользователей. В разделе проекта «Клиника года – 2019» мы будем публиковать полезную информацию о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Также полезные советы и рекомендации можно будет послушать на радио «Комсомольская правда» (89.8 Fm).

Партнерами проекта выступили компания YAMAGUCHI и компания «Родники Лаго-Наки» — чистая родниковая вода из заповедника.

«Гордись семьей, Ростов!»

В рамках проекта «Клиника года – 2019» также стартует фотоконкурс «Гордись семьей, Ростов!». Заходите на сайт KP.RU, делитесь своими семейными фотографиями и получайте ценные подарки от генерального партнера фотоконкурса — медицинского центра «Семья».

Старт «Клиники года - 2019» объявлен! Определять лучших будут пациенты и посетители сайта KP.RU, а также радиослушатели.

По каким критериям – подскажут номинации проекта «Клиника года - 2019»:

- Лучший многопрофильный медицинский центр

- Лучшая клиника в сфере ЭКО и репродукции

- Лучшая стоматологическая клиника в сфере ортодонтии и протезирования

- Лучшая инновационная стоматология для взрослых

- Лучшая офтальмологическая клиника

- Лучший медицинский центр здоровья и красоты

- Лучшая семейная стоматологическая клиника

- Лучшая стоматологическая клиника в области имплантации и восстановления естественной красоты улыбки

- Лучший реабилитационный центр

С Положением о проведении конкурса «Клиника года – 2019» можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Следить за ходом голосования можно в разделе «Клиника года-2019» и в эфире радио "Комсомольская правда" на частоте 89.8 FM.

Всем удачи и здоровья!