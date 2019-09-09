2019-09-09T16:58:34+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пьяный 24-летний водитель БМВ Х-6 спровоцировал массовую аварию

В крови молодого человека обнаружили 1,067 промилле алкоголя [фото с места]
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Молодой человек разбил не только машину отца, но и еще два автомобиляМолодой человек разбил не только машину отца, но и еще два автомобиляФото: ГУ МВД России по РО
Изменить размер текста:

Лишение прав, крупный штраф и возмещение ущерба грозит 24-летнему жителю Ростова-на-Дону, который ночью 9 сентября спровоцировал массовую аварию. В полиции, куда доставили водителя БМВ Х-6, сообщили подробности происшествия.

- Двигаясь по проспекту Стачки, в районе дома №190 «А», не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора «Рено Логан», - пояснили в правоохранительных органах. - От удара БМВ отбросило на стоящий в правом ряду автомобиль «Хендэ Акцент».

Сильнее всех пострадал водитель «француза», которого доставили в больницу, остальные получили ушибы.

Все, что осталось от "Рено" Фото: ГУ МВД России по РО

Все, что осталось от "Рено"Фото: ГУ МВД России по РО

- У водителя БМВ инспекторы ДПС выявили признаки алкогольного опьянения, - добавили в автоинспекции. - Виновник ДТП и принадлежащий его отцу автомобиль были доставлены в отдел полиции для проведения проверки.

Известно, что только в этом году молодой человек совершил 28 нарушений правил дорожного движения. Сейчас ему грозит лишение прав и крупный штраф, а также возмещение ущерба пострадавшим.

В аварии пострадал водитель "Рено" Фото: ГУ МВД России по РО

В аварии пострадал водитель "Рено"Фото: ГУ МВД России по РО

А В ЭТО ВРЕМЯ

На пьяных водителей можно сообщать через Viber или WhatsApp

Госавтоинспекция напоминает ростовчанам о том, что принятие своевременных мер реагирования позволит избежать трагедий на дорогах и призывает не оставаться равнодушными к проблеме аварийности на донских дорогах и сообщать информацию о водителях, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по мобильному телефону 8-999-47-107-47, SMS-сообщением, с помощью Viber или WhatsApp. Данный телефон работает круглосуточно, конфиденциальность и анонимность гарантируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Ростов потерял Татьяну!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала о своих слабостях
«Миссис Россия» Полина Диброва провела ночь в метро
«Любимые упражнения на ягодицы»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в бикини наглядно показала, как они будут выглядеть
Доходность до 8% годовых: новый накопительный счет «Копилка» от ВТБ доступен онлайн
В Ростовской области аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу лекарства
«Фантастическая красотка»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала платье со свадьбы
Едва не погиб: в Каменске пожарные спасли пенсионера из горящей квартиры
«Неси свой свет в глаза туманные»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева рассказала об очищении подсознания
Внимание! В Ростове-на-Дону уже четыре месяца разыскивают 17-летнюю девушку
В Ростовской области заработала горячая линия по качеству рыбной и мясной продукции
В Ростове-на-Дону два дня будут отключать холодную воду
В микрорайоне «Красный Аксай» прошел чемпионат города по мини-футболу
Ростовчанин просит разрешить автомобилистам передвигаться по полосе общественного транспорта без штрафов
Ростовчанин устроил скандал в аэропорту Новосибирска
Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области
Крупное ДТП в Ростове-на-Дону: три машины и велосипед
Ростовчан ожидает солнечная неделя
Ростовская королева Playboy рассказала, как провела лето
В Ростовской области итоговая явка на выборах в местные думы составила 21,9 процента
В Ростовской области бывший зэк избил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль
В донском парламенте заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Ростовской области
В Ростовской области злостная рецидивистка ограбила пенсионерку на рынке
В Ростове-на-Дону возобновлено строительство трех проблемных домов
Явка на выборах в Ростовской области к 15.00 превысила 15,5 процента
В центре Новочеркасска 23-летний байкер разбился насмерть в ДТП с двумя иномарками
Стали известны данные о явке избирателей на довыборах в гордуму Ростова-на-Дону на 12.00