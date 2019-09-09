В Ростове-на-Дону пьяный 24-летний водитель БМВ Х-6 спровоцировал массовую аварию

Лишение прав, крупный штраф и возмещение ущерба грозит 24-летнему жителю Ростова-на-Дону, который ночью 9 сентября спровоцировал массовую аварию. В полиции, куда доставили водителя БМВ Х-6, сообщили подробности происшествия.

- Двигаясь по проспекту Стачки, в районе дома №190 «А», не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора «Рено Логан», - пояснили в правоохранительных органах. - От удара БМВ отбросило на стоящий в правом ряду автомобиль «Хендэ Акцент».

Сильнее всех пострадал водитель «француза», которого доставили в больницу, остальные получили ушибы.

Все, что осталось от "Рено"Фото: ГУ МВД России по РО

- У водителя БМВ инспекторы ДПС выявили признаки алкогольного опьянения, - добавили в автоинспекции. - Виновник ДТП и принадлежащий его отцу автомобиль были доставлены в отдел полиции для проведения проверки.

Известно, что только в этом году молодой человек совершил 28 нарушений правил дорожного движения. Сейчас ему грозит лишение прав и крупный штраф, а также возмещение ущерба пострадавшим.

В аварии пострадал водитель "Рено"Фото: ГУ МВД России по РО

А В ЭТО ВРЕМЯ

На пьяных водителей можно сообщать через Viber или WhatsApp

Госавтоинспекция напоминает ростовчанам о том, что принятие своевременных мер реагирования позволит избежать трагедий на дорогах и призывает не оставаться равнодушными к проблеме аварийности на донских дорогах и сообщать информацию о водителях, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по мобильному телефону 8-999-47-107-47, SMS-сообщением, с помощью Viber или WhatsApp. Данный телефон работает круглосуточно, конфиденциальность и анонимность гарантируются.