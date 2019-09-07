2019-09-07T11:51:58+03:00
Спорт

Компромисс найден: ФК «Ростов» продолжит проводить домашние матчи на «Ростов-Арене»

Ранее клуб, у которого возник конфликт с управляющей стадионом госкомпании, озвучивал идею перенести игры в Краснодар или Волгоград
Александр СТЕПАНОВ
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Хорошая новость: футбол на 45-тысячнике не заканчивается.Хорошая новость: футбол на 45-тысячнике не заканчивается.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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По всей видимости, разгоревшийся на неделе конфликт между футбольным клубом «Ростов» и управляющей построенным к ЧМ-2018 стадионом госкомпанией «Спорт-Ин» все-таки погашен.

- Даже и конфликтной ситуации-то не было, - пояснил министр спорта региона Самвел Аракелян. - Просто рабочие разногласия, но они уже улажены. Так что все оставшиеся домашние матчи «Ростов» продолжит играть на «Ростов-Арене».

Скандальная история, напомним, приключилась, когда ростовский клуб озвучил, что в его адрес поступил проект соглашения о расторжении контракта на аренду 45-тысячника, и связал это с тем, что он регулярно указывает управляющей компании на нарушения условий договора, а та в ответ их не устраняет, из-за чего на нее накладываются штрафные санкции, и, соответственно, она теряет часть денег за аренду.

В «Ростове» заявили, что если команду Валерия Карпина выгонят с «Ростов-Арене», ближайшие домашние игры придется играть в Волгограде или Краснодаре, поскольку «Олимп-2», ныне резервный, а когда-то основной стадион «желто-синих», находится на реконструкции.

В «Спорт-Ине» отреагировали на претензии быстро, обвинив в свою очередь клуб в нежелании соблюдать условия арендной платы.

Словом, конфликт быстро начал набирать обороты. Но, вероятно, после определенных переговоров, уровень которых не называется, его удалось нейтрализовать.

Кстати, как уточнил министр, в собственность Ростовской области стадион должен перейти уже до конца года, соответствующие документы уже находятся на подписании, а сама процедура займет месяц.

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Однако управляющая стадионом госкомпания фактически опровергла это (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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