В День города в Ростове-на-Дону одновременно зазвонят колокола во всех церквях и храмах

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова и начальник управления культуры Александр Доманов стали гостями радио «Комсомольская правда» и рассказали об интересных событиях, которые ожидают ростовчан и гостей южной столицы в дни празднования ее 270-летнего юбилея.

Вот наиболее интересные цитаты из этого эфира...

Елена Кожухова:

- На самом деле, День города не длится, вопреки названию лишь один день: у нас все мероприятия в этом году, по сути, посвящены юбилею Ростова-на-Дону. Уже прошла целая масса фестивалей, которые радовали наших горожан и гостей.

Но, конечно же, основные события предстоят на следующих выходных, 14 и 15 сентября, они развернутся с самого утра следующей субботы.

Александр Доманов:

- Начнется все в 10.00 в Покровском сквере, напротив Музтеатра. И в этот самый момент, ровно в десять утра, по всему Ростову, во всех церквях и храмах, начнется колокольный звон. Далее - передвигаемся на Набережную, где до 22.00 будут работать десять активных зон, мы разбили их на эпохи — начиная от Петра Великого и до настоящих дней. То есть можно гулять, «заглядывая» в любой исторический период, найти для себя что-то новое и интересное. Финал на Набережной, возле «Тихого Дона», основная сцена — выступление Бурито.

Большая Садовая тоже будет перекрыта, от Буденновского до Театрального, и поделена более чем на десять площадок, это все будет спланировано так, что люди будут наслаждаться концертными программами, прогуливаясь по центральной улице города.

Еще одно новое мероприятие — концерт-подарок Ростову-на-Дону от городов-побратимов (девять из четырнадцати из них подтвердили свое участие и везут свои коллективы к нам), начнется он в 17.00 в парке Революции.

Елена Кожухова:

- Одна из площадок будет посвящена Году народного творчества, каковым объявил в Ростовской области 2019-й губернатор Василий Голубев, она называется «Ростов многонациональный» - большой концерт, ведь в нашем городе проживает более 150 национальностей. Кстати, организаторами его выступят автономии и диаспоры, представленные в Ростове.

Затем очень интересный концерт - «Искусство глазами детей», его участники школьные коллективы, ведь у нас две трети учеников в Ростове-на-Дону занимаются творчеством: или в музыкальных школах, или в школах искусств, в различных кружках.

Большая программа предстоит в парке Левобережном. Это и «Ростов спортивный» - соревнования для всех желающих (в том числе для малышей на беговелах), и Гастрономический фестиваль.

Александр Доманов:

- Главное место празднования вечером - Театральная площадь, где с 19.00 начнется концертная программа «Звезды Ростова». Затем — выступление звезд российской эстрады, представленных в этом году коллективов «2 Маши» и нашим земляком Василием Вакуленко (Бастой).

По завершению — фейерверк, и он тоже ожидается великолепный, масштабный, крупнокалиберный, причем, плюс ко всему еще и музыкальный. И, кстати, мы проведем еще один общегородской флешмоб — исполнение гимна Ростова-на-Дону на всех площадках города.

А после фейрверка на Театральной площади выступит диджей Грув.

Елена Кожухова:

- Кстати, на артистов, которые приглашаются и на Набережную, и на Театральную площадь, к слову, городской бюджет денег не потратит ни копейки — их выступления оплатят спонсоры.

Но мне хотелось бы акцентировать внимание на очень важном событии, намеченном на День города: троим нашим заслуженным ростовчанам будут вручены знаки «Почетный гражданин Ростов-на-Дону».

Это — худрук Ростовского музтеатра Вячеслав Кущев, заслуженный деятель искусств России, под чьим руководством было создано свыше сотни премьер, который сегодня ведет активную общественную работу, являясь председателем Общественной палаты Ростовской области, затем — ветеран Великой Отечественной Григорий Никаноров, председатель городского клуба ветеранов и молодежи «Патриот», участник боев на Миус-фронте, освобождавший Крым, Польшу, Германию, участник штурма Рейхстага, а также — Николай Шевченко, член ОП РО, депутат пяти созывов (1994–2018) донского парламента, разработчик многих важных региональных законов.

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