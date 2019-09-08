Певица Света: Мы были в шоке, когда наш лайнер на разгоне вдруг резко затормозил и прекратил взлет

Очередной инцидент с самолетом SSJ-100, который направлялся в субботу, 7 сентября, из Ростова-на-Дону в Москву, произошел в аэропорту "Платов".

Лайнер, уже приступив к разгону на взлетной полосу, не смог подняться в воздух, и был вынужден вернуться обратно на стоянку.

- Рейс был отменен из-за технических проблем, - скупо прокомментировал случившееся в пресс-службе ростовского аэропорта «Платов».

В авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно, комментариев не давали.

Подробности случившегося сообщила певица Света, автор хита «Дорога в аэропорт», которая, как оказалось, тоже пыталась улететь этим бортом в столицу, чтобы затем попасть на чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге.

- Сейчас, вылетая из Ростова-на-Дону, случился неприятный инцидент, - поведала певица. - Уже на взлете самолет резко затормозил и вернулся в аэропорт. Как сообщили пассажирам, по техническим причинам. Рейс выполнял «Сухой Суперджет»!

Неожиданно прервав взлет, лайнер вернулся на стоянку. Фото: Instagram певицы Светы.

По ее словам, пассажиры были в шоке, когда самолет неожиданно «дал по тормозам».

- Мы ведь практически уже взлетали, - пояснила Света. – Все пассажиры стали спешно сдавать билеты, возникла очень большая очередь в кассы: пассажиры не хотели лететь этим «Суперджетом» - боялись, некоторая паника была.

В итоге значительная часть из тех, кто собирались отправиться тем бортом, все-таки улетели в Москву, но рейсом другой авиакомпании.

Повышенное внимание к техническим инцидентам с «Суперджетами» стали проявлять после трагедии, которая произошла с самолетом этой марки, выполнявшим рейс Москва-Мурманск 5 мая нынешнего года: лайнер потерпел крушение в Шереметьево во время взлета, погиб 41 человек.