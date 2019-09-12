«Еда должна нравиться глазам»: «Мисс Россия» Виктория Лопырева рассказала, почему не сидит на диетах

Не секрет, что обладательница титула «Мисс Россия» образца 2003 года Виктория Лопырева - красавица стала первой ростовчанкой, получившей главную корону страны, в идеальной форме. При этом сохранить фигуру ей удалось даже после родов - семь месяцев назад модель родила сына. Однако, как уверяет сексапильная блондинка, способ держать себя в форме для нее заключается не в жестком ограничении питания.

lopyrevavika Я НЕ сижу на диете

- Я НЕ сижу на диете ,так как не верю в них после моих долгих скитаний в мире здорового питания, посещения всевозможных spa и чтения различной литературы на эту тему, - призналась Лопырева на своей странице в Инстаграм. - Тогда я похудела на 10 килограммов методом проб и ошибок. Теперь то я знаю, что не ЗОЖ, а СОЖ - той есть свой собственный образ жизни, рулит ситуацией.

По ее словам, секрет в том, чтобы чувствовать сколько и чего хочется, а если еда не нравится глазам, то действует принцип: «лучше буду ходить голодная». А еще лично она не ест разогретую и вчерашнюю еду - за исключением борща и жареной картошки, приготовленной ее мамой.

lopyrevavika Как выглядеть, во что одеваться - личное дело каждого.

Далее блондинка поведала о макробиотике, которая предполагает, что в любой еде существует два вида энергии инь и ян.

- Это учение о питании исключает молочку, нужно минимизировать мясо, - вводит в курс дела модель своих подписчиков. - В мой рацион входит авокадо, термически обработанные овощи, включая брокколи, сельдерей, пастернак, тыкву, а на десерт печёное яблоко,например, с тарталеткой из бездрожжевого теста.

Кто-то из поклонников написал: «Откровенно». Другие воскликнули, что озвученное красавицей меню и «есть диета».

lopyrevavika Короче, любовь спасёт мир.

КОНКРЕТНО

Что приветствуется

- Белок растительного происхождения: фасоль, хумус и пр.

- Морепродукты и белая рыба,

- Дикий рис, киноа, гречка,

- Яйца - только перепелиные.

- Не курица - перепелка или индейка, если уж захотелось животного белка

- Исключены кофе и чай с танином, сахар и соль.