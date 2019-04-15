Закулисье конкурса «Мисс Россия»: Котову выбирали под черную икру, а Лопырева так и не вернула корону

Третий раз за всю историю конкурса «Мисс Россия» победа досталась уроженке Ростовской области. Тринадцать лет ростовчанки не могли добраться до заветной короны, хоть и были в шаге от нее. И вот, наконец, это свершилось! В финале оказались сразу две дончанки - ростовчанка Елена Разинкова и Алина Санько из Азова. Но удача улыбнулась последней - именно ей в придачу к громкому титулу досталась корона, три миллиона рублей и право представлять нашу страну на конкурсах «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».

По ту сторону экрана за состязанием красавиц наблюдала руководитель «Имидж Элит» Елена Степура. Из-под ее крыла вышли предыдущие «Мисс Россия» образца 2003 года Виктория Лопырева и 2006-го Татьяна Котова. «КП» - Ростов» попросила крестную маму донских красавиц в модельном бизнесе высказать свою точку зрения на результаты этого года.

"Мисс Россия 2003" Виктория Лопырева. Фото: предоставлено "Имидж Центр".

«МОЯ - И ТОЧКА»: КОРОНУ ЛОПЫРЕВА НЕ ВЕРНУЛА!»

- Надо сказать, что, начиная с 1997 года, наши красавицы-ростовчанки принимали участие в конкурсе «Краса России», но победа им так ни разу и не улыбнулась, - начала разговор Елена Николаевна. - Только спустя много лет выяснился ценник для победительницы, но тогда нам его не озвучивали. И мы бы и не стали платить - у участниц из Ростова-на-Дону всегда была очень сильная подготовка. А с титулом «Леди Пресса» Виктория Лопырева уже в следующем году стала «Мисс Россия». Это был как раз год, когда мы окончательно разорвали отношения с «Красой» и ушли с той площадки. Кстати, мало кто знает, но свою корону Виктория так и не вернула. Просто сказала: «Она моя - и точка».

"Мисс Россия 2006" Татьяна Котова. Фото: предоставлено "Имидж Центр".

- Но ведь спустя три года корона снова оказалась у представительницы Ростовской области Татьяны Котовой.

- Совершенно верно, но корона была уже совершенно иная, и сам конкурс проходил при других кулисах. Тогда у него сменился организатор. И такого великолепия мы еще не видели: манеж, круглые столы, черная икра и ледовый каток, на котором выступали Навка и Ягудин. Это было яркое шоу, впрочем, как и сама победительница. Почти сразу же после него Татьяну пригласили в трио «ВИА Гра», а сейчас она успешно строит сольную карьеру.

Закулисье конкурса «Мисс Россия»: Котову выбирали под черную икру, а Лопырева так и не вернула корону 00:00 00:00

Но потихоньку конкурс упрощался. И это - я сейчас озвучиваю собственное мнение - уже не национальный отбор (раньше на сцену могла попасть только титулованная красавица, ставшая лучшей в своем родном городе, - прим. авт.), а, скорее, частный. Оттого многих, действительно, находят чуть ли не на улицах в Москвы: каждая может попасть через кастинг. И чему удивляться, когда после победы у нее могут оказаться на просторах Рунета и откровенные фотографии сомнительного характера, и другие непристойные вещи. А вот городские титулованные красавицы проходят слишком большой отбор прежде, чем выйти на сцену, потому обходится и без Интернет-сюрпризов в том числе.

Елена Степура (справа) выпустила в жизнь многих известных моделей. Фото: предоставлено "Имидж Центр".

«ПО ТРЕМ ДЕФИЛЕ НЕВОЗМОЖНО ДОБРАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ»

- Как, по-вашему, за эти годы конкурс изменился в лучшую сторону?

- Я хочу так сказать: если раньше это были просто дефиле в платьях и купальниках, то теперь они подошли и к творческому конкурсу талантов, и к национальному костюму. Мы же их проводили, начиная с 1988 года, по одной простой причине: по трем дефиле невозможно добраться до истины. А ведь конкурс красавиц - это не только внешность. Видимо, и на «Мисс Россия» тоже пришли к этому. Правда, пока они проводятся жюри до финала, а уже на самом шоу зрители видят то, что видят. Но в этом году, хочу сказать, видна была и постановка - это было творческое выступление, а не дефиле-перестроение. Хотя, как вы сами понимаете, выстроить толпу из 50 человек, чтобы они, пусть и с красивыми фигурами, но смотрелись на сцене гармонично, - задача не из простых. Но в сумме есть хотя бы возможность девушкам себя проявить, а экспертам - отобрать Топ-10 достойных.

Шоу в купальниках этого года было фееричным.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В финале действительно оказались лучшие?

- Это сложный вопрос. Я думаю, что нет. На каждом конкурсе это была бы своя десятка с учетом тех, кто имеет к нему отношение. Я имею в виду то, как проявили себе конкурсантки, каков был эмоциональный фон каждого из членов жюри и пр. И не устану повторять: конкурс красоты - это игра. Это не так, как думают девушки, - звездное будущее в кармане или золотая клетка и покупки в дорогих бутиках. Нужны мозги и талант, чтобы проявить себя. В том-то и отличие от профессиональных конкурсов моделинга, когда победительница получает международный контракт и ей платят условно десять тысяч долларов за то, что она откроет глаза. Такие конкурсы, как «Мисс Россия», - это ступенька. А воспользуешься ты этим шансом или нет, зависит от тебя.

Алина Санько победительница этого года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФИНАЛИСТКОЙ УЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АГЕНТСТВА

- В финале оказались сразу две уроженки Ростовской области. И тем, кто не первый год следит за конкурсом, было ясно на 90 процентов - одна из них победит...

- Финал всегда не предсказуем. Когда я впервые увидела на сцене нынешнюю победительницу, то сразу отметила: «У девочки красивые лицо, фигура и все, что соответствует стандартам конкурса «Мисс Россия». Несколько лет она уже живет в Москве, есть возможность путешествовать за границей. И мы рады, что она не забыла свой родной город.

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Но Елену Разинкову мы знаем лучше, так как она «Мисс Ростов-2018». Это глубокая девочка. Скажу одно: после конкурса ею уже заинтересовались четыре модельных агентства из Италии, Франции, Китая и Индии. В моделинге она всего полтора года и только формируется: она светится, философствует, пишет книгу и картины. Уверена, у Лены впереди большое будущее.

Ростовчанка Елена Разинкова вошла в ТОП-10 финалисток "Мисс Россия-2019".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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