Директор школы, где училась «Мисс Россия 2019»: «В ее дневнике одни пятерки и четверки»

- Вы по поводу Алины? - радостно спросили в средней школе №1 Азова, где училась самая красивая девушка России. - Это вам к директору, он за нее так переживал, болел, призывал голосовать.

В школе, которая считается одной из лучших в городе, Алину Санько знают все учителя. Она проучилась здесь 11 классов, в журнале одни пятерки и четверки.

- Она выпускалась в 2016 году. Сама взялась создать видеофильм и сделать фотогалерею о своем классе, - рассказал «КП» Игорь Пшеничный, директор школы. - Помню, была неразлучна с фотоаппаратом, искала хорошие кадры. Но все-таки больше увлекалась рисованием. Наша гордость. Побеждала в муниципальной олимпиаде по архитектуре и искусству, а на областной несколько раз становилась призером. Лично я вел у нее мировую художественную литературу, не был удивлен, когда в итоге она выбрала архитектуру. Она творческий, талантливый человек. Ее победа - большое событие для нашей школы и города. Мы ею гордимся!

Девушка училась хорошо. Фото: предоставлено школой № 1

По словам директора, когда спадет шумиха, они хотят пригласить Алину Санько на общегородской выпускной.

- Поговорили с администрацией города, нашли поддержку и понимание. Будем надеться, что в июне у нее найдется время, чтобы стать почетной гостьей, - делится планами заслуженный учитель России. - Для наших ребят это станет большим событием, ведь Алина - символ того, что успех рядом, главное - стремиться к цели.

Алина Санько на фото выпускного альбома. Фото: предоставлено школой № 1

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Обожаю донских раков!"

Об этом и многом другом Алина Санько рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде-Ростов".

- Не передать словами, как я счастлива! - сообщила красавица сразу после конкурса. - До сих пор думаю, что это сон. Все будто в сказке. Спасибо Всем за поддержку. Я всех очень сильно люблю.

- Где и на кого вы учитесь?

- Я студентка третьего курса Московского Университета по Землеустройству, учусь на архитектурном факультете. Специальность - дизайн архитектурной среды.

20-летняя Алина Санько из Азова покорила жюриФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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