Организаторы пообещали крутой суперзвук на концерте «Ленинграда» на «Ростов-Арене»

Группировка «Ленинград», которая завершает свою музыкальную деятельность финальным туром по крупнейшим стадионам России, в пятницу, 13 сентября, выступит с концертом на «Ростов-Арене».

Как ожидается, на ростовском 45-тысячнике, построенном к ЧМ-2018, будет полный аншлаг: все-таки финальное выступление такого коллектива - это событие из разряда ярких!

Сам Сергей Шнуров еще минувшей весной, когда анонсировал этот тур, говорил, что «Ленинград», просуществовавший 22 года, выпустив за это время 139 клипов, несколько сотен песен и десятки альбомов и получив всероссийское признание, исчерпал себя - по крайней мере, в нынешнем своем виде.

- Путем нехитрых размышлений я пришел к мысли, что хватит, - пояснил Шнур. - Видимых задач и целей я себе не придумал. Те задачи, которые я поставил в 2010 году, когда пересобрал группу (сегодня в ней два десятка музыкантов, но состав до этого менялся неоднократно. - прим. авт.), я выполнил и даже перевыполнил.

Так что новость о предстоящем выступлении в Ростове-на-Дону, конечно, вызвала ажиотаж, как, впрочем, и во всех городах проведения концертов группировки «Ленинград».

Концерты тура уже посетили 200 тысяч поклонников творчества Сергея Шнурова и компании. Первый прощальный концерт, отгремевший в Калининграде 4 июня, посетили 20 тысяч человек, потом с неменьшим успехом прошли выступления в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде.

Теперь триумфальное шествие по крупнейшим площадкам городов, принимавшим чемпионат мира по футболу, которое должно стать «жирной точкой» в карьере легендарного музыкального коллектива, приезжает в южную столицу.

Уже известно, что сцена расположится возле северной трибуны, рядом - фан-зона, а затем - танцпол.

К слову, как рассказал организатор этого финального тура «Ленинграда», компания «Еврошоу», на «Ростов-Арене» будет обеспечен безупречный звук на всем стадионе, в том числе и на балконах, которые, как известно, считаются «проблемной зоной» на ростовской площадке, о чем, собственно, высказывались ранее зрители.

Так вот, директор «Еврошоу» Константин Жмуро заявил, что ради великолепного звучания на всех уровнях «Ростов-Арены», будут применены одна из лучших в мире акустических систем и спецтехнологии, позволяющие «поднять» звук под крышу стадиона.

Сам Сергей Шнуров перед концертом, как всегда, настроен с оптимизмом. Фото: Елена Бледных.

- Были произведены акустические расчеты, которые нам позволяют правильно разместить звук, чтобы и на балконах была хорошая слышимость, - пояснил Жмуро. - Плюс мы везем один из самых лучших «звуков» в мире - французской компании «L-ACOUSTICS», самую совершенную из существующих сейчас систем для стадионов. И мы будем использовать высоконагрузочные столбы, которые позволят повесить колонки на огромной высоте от земли, и тем самым доведем звук до зрителей на балконе.

По его словам, дополнительно под крышей стадиона будет размещен так называемый дилэй - устройство для создания мощных звуковых эффектов, а еще один дилэй расположат непосредственно на поле.

- Мы гарантируем, что звучание на всем стадионе, в том числе и на балконах, будет превосходным, - резюмировал он.

Сам Сергей Шнуров настроен на концерт, как и всегда, с воодушевлением:

- Наша особенность - в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем, чувстве праздника непослушания, вседозволенности, и каждый в этом хочет поучаствовать, - говорит лидер группировки «Ленинград». - Это чистой воды эмоция.