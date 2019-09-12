Депутаты ЗС РО попросили Госдуму форсировать разработку и принятие закона о школьном питании

Донские парламентарии направят обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить разработку и принятие федерального закона, которыми будут установлены на государственном уровне гарантии прав школьников на качественное, безопасное и здоровое питание.

Соответствующее решение депутаты приняли на состоявшемся в четверг, 12 сентября, внеочередном заседании Законодательного собрания.

А проблема, как выяснилось в ходе обсуждения вопроса, стоит очень остро.

Дело в том, что в настоящее время порядок предоставления горячего питания школьникам регулируется двумя уровнями законодательства - федеральным и областным. Так вот, в соответствии с нынешними нормами питанием за счет средств областного бюджета обеспечиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также отдельные категории обучающихся (воспитанники) госучреждений Ростовской области. И здесь сложностей, по большому счету, нет. Зато в муниципальных школах — она очевидна, поскольку там действуют уже местные нормы.

- Количество льготных категорий детей, получающих питание, в отдельных муниципальных образованиях варьируется от 1 до 8, а вот объем выделяемых средств во многом зависит от финансовых возможностей каждого муниципалитета, - пояснила председатель комитета ЗС РО по образованию Светлана Мананкина. - И в среднем они существенно ниже расчетной стоимости двухразового горячего питания в соответствии с нормами СанПиНа.

По ее словам, на данный момент лишь три муниципалитета во всей Ростовской области (!) в состоянии выделять из своих бюджетов на питание детей-льготников те суммы, которые, по крайней мере, приближены к нормам. А вот, скажем, еще пятнадцать городов и районов детей с ОВЗ не обеспечивают питанием даже в учреждениях, не говоря уже о тех детях, которые обучаются на дому.

Между тем, по информации министра образования региона Ларисы Балиной, в целом льготное питание за счет местных бюджетов получают чуть больше 87 тысяч школьников, это примерно пятая часть от общего числа обучающихся.

И вот как раз предлагаемые депутатами Заксобрания Ростовской области меры и позволят исправить целый ряд сегодняшних несоответствий: это порядок и условия организации системы школьного питания, и утверждение категорий детей и семей, подлежащих обеспечению льготным питанием и определение бюджетных средств, выделяемых на питание одного ребенка.

Собственное, поэтому-то и понадобилось решение об обращении в Государственную думу, подготовленное фракцией «Единой России», с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшей разработке и принятии этого федерального закона.

В тексте документа отмечается, что необходимо определить обеспечение бесплатным питанием обучающихся в качестве меры социальной поддержки и законодательно закрепить категории получателей указанной меры. Кроме того, особое внимание, подчеркивается в обращении, следует уделить обеспечению бесплатным питанием школьников-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей. И при этом, с учетом положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию, планку нуждаемости необходимо установить не ниже двух прожиточных минимумов.

В итоге получится обеспечить на территории всей Российской Федерации единообразный подход, не зависящий от возможностей различных регионов и их муниципалитетов.

Добавим, что обращение в Государственную думу было единогласно поддержано всеми депутатами, принимавшими участие во внеочередном заседании Законодательного собрания.