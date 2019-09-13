В Азове разыскивают 30-летнего мужчину, который перерезал девушке горло

В Азове разыскивают мужчину, который рано утром 12 сентября, находясь на лестничной клетке многоэтажного дома по улице Васильева, напал на девушку. Изувер нанес несчастной несколько ударов ножом, в том числе в горло, после чего сбежал.

- Пострадавшая доставлена в реанимацию больницы, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Имя нападавшего известно. Это ранее судимый 30-летний местный житель, которого разыскивают второй день. По словам очевидцев, именно снимок этого мужчины сотрудники полиции, которые работают в усиленном режиме, показывают жителям города.

- Очень много полицейских - на въезде в город, около центра, дежурят у рынка, где раньше их не видели, - рассказывают азовчане. - Сначала все подумали, что приехал какой-то высокопоставленный гость, а потом выяснилось, что ищут опасного вооруженного преступника.

В ГУ МВД России по РО сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

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Почему под Азовом находят убитых девушек

В Азовском районе усиленно ищут 15-летнюю школьницу, которая пропала по дороге на уроки. Девушке надо было проехать на маршрутке всего две остановки. С собой она взяла обычные вещи - учебники для 9-го класса, тетради и сменку. Родители подняли тревогу, когда выяснилось, что она не появилась ни на первом уроке, ни на последнем. Наиль Бадирова из семьи со строгими нравами, в сомнительных компаниях никогда замечена не была, а главное - не пропускала занятий без уважительной причины. Следователи посчитали, что школьница могла стать жертвой преступления, а потому приняли решение возбудить уголовное дело по факту убийства. Сейчас в Азовском районе подняты на ноги все оперативники. Девочку ищут и обещают найти.