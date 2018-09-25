Пока маньяк на свободе: жители Северного просят усилить патрулирование в роще, где убили девушку во время пробежки

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-25T09:58:44+03:00

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Жители Северного, не сговариваясь, перестали гулять в роще, где три недели назад было обнаружено тело 23-летней девушки. Причина понятна - преступник продолжает находиться на свободе, а потому люди боятся стать очередной жертвой.

- В роще, когда после убийства еще находились полицейские, которые опрашивали собачников и любителей той дорогой направляться к роднику у монастыря, кое-когда встречались люди по пути, сейчас - никого, - рассказала Ольга Сотникова, жительница Северного. - Ростовчане напуганы, ведь маньяк продолжает находиться на свободе, потому никаких прогулок! Было бы хорошо усилить патрулирование в этом месте - меньше подозрительных личностей будет, а люди перестанут панически бояться.

По словам ростовчанки, это место было достаточно популярным у молодых мам и владельцев собак.

- В том месте гуляли достаточно много людей с питомцами, видела овчарку, алабая, ротвейлера, - говорит уже Яна, которая живет в доме на улице Волкова. - Сама я гуляла с двумя «дворянами». Сейчас даже с собаками страшно настолько, что предпочитаю тоже обходить стороной. Пару лет назад после нападения подростков-хулиганов, я лично обращалась в полицию с просьбой включить рощу в маршрут патрулирования сотрудников ППС, но так их никогда не видела. До этого страшного убийства.

Напомним, сотрудница литейной мастерской Мария пропала вечером 30 августа. Она, вернувшись с работы домой, отправилась на пробежку, а назад в квартиру, которую снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. Через сутки тревогу подняли родные, которые сначала не могли дозвониться до Марии, а выяснив, что ее соседка уехала на море, попросили хозяина квартиры открыть входную дверь. В комнате все вещи и документы были на месте, а благодаря камерам наблюдения удалось установить, что Мария около семи вечера выскочила на улицу, будучи в трико, белой майке и кроссовках. Обратно она уже не вернулась.

В социальных сетях объявили розыск девушки. Одна ростовчанка вспомнила, что видела ее во время пробежки, Мария якобы свернула в рощу. Через несколько дней метрах в трехстах от Пацаева, у монастыря, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело пропавшей Марии. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе - по горлу. В убитой опознали Марию. Пропали ее смартфон и сотовый телефон. Если жители Ростова-на-Дону уверены в появлении маньяка, то правоохранители рассматривают несколько рабочих версий, в том числе нападение с целью наживы.

В социальных сетях утверждают, что маньяк давно держит в страхе жителей Северного, якобы на его счету несколько жертв. Но в правоохранительных органах серию убийств не подтверждают, говорят, нет никаких данных о том, что действует именно маньяк, не исключено, что преступник действовал именно с целью наживы.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - пояснили в региональном следкоме. - В настоящее время по уголовному делу совместно с сотрудниками полиции идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к нему.